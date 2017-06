Sachsenforst soll Bäume pflegen Es gibt weiterhin keine Einigung im Streit um die Baumpflege im Brandgebiet.

Wanderer im Brandgebiet haben aktuell wenig Möglichkeiten zu rasten. © Archiv/Zschiedrich

Hohnstein. Die Debatten um die fehlenden Bänke in Hohnsteins Wandergebiet gehen weiter. Die Nationalparkverwaltung fordert von der Stadtverwaltung für alle Bankstandorte, im Brandgebiet 23 Stück und in Waitzdorf zehn Stück, einen Gestattungsvertrag. Damit sollen die Verkehrssicherungspflicht für die Standorte und Bäume an die Stadt Hohnstein übertragen werden. Das heißt, die Stadt müsste zum Beispiel Bäume und Sträucher selbst verschneiden und darauf achten, dass keine Äste abbrechen.

Solange dieser Vertrag nicht abgeschlossen ist, müssen sich müde Wanderer den Weg weiter entlang schleppen, ohne rasten zu können. Die Standorte wurden in eine Karte eingetragen und durch Alexander Hentzschel vom Bauamt begutachtet. Die Stadt wolle aber, dass die erforderlichen Arbeiten an den Bäumen durch den Sachsenforst als Eigentümer der Bäume vorgenommen werden, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Eine Antwort steht noch aus. (SZ/aw)

