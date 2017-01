Sachsenforst lässt Straße sperren Die B 176 zwischen Colditz und Bad Lausick musste am Freitag gesperrt werden.

An einigen Schulen im Kreis hatten die Schüler am Freitag eher Schluss. Aufgrund des Sturmtiefs riet das Landratsamt in Abstimmung mit der Bildungsagentur sowie dem Verkehrsverbund dazu, die Schüler mit der frühestmöglich Fahrt nach Hause zu schicken.

Für den Fahrer eines tschechischen Kleintransporters mit Anhänger endete am Freitagmorgen in Kriebstein die Reise abrupt. Sturmtief „Egon“ sorgte dafür, dass eine Böe gegen 8.10 Uhr den unbeladenen Hänger des Fahrzeugs erwischte und ihn aushob, wie Rafael Scholz von der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage mitteilte. Kleintransporter und Anhänger blockierten die Straße zwischen Ehrenberg und Rossau komplett. Laut Scholz musste zumindest der Hänger abgeschleppt werden.

Im gesamten Bereich der Polizeidirektion Chemnitz gab es bis Freitagmittag 12.30 Uhr insgesamt 59 Unfälle, wie Scholz mitteilte. Im Revierbereich Döbeln hatte es bis dahin zweimal gekracht. Personen wurden dabei nicht verletzt. Es kam zu Straßensperrungen und Behinderungen aufgrund von Verwehungen, liegengebliebener Fahrzeuge und umgestürzter Bäume.

Bis 14.30 Uhr war die B 176 gesperrt. Hier hatte es zwischen Bad Lausick und der B 107 in Colditz Sturmschäden gegeben. Die Colditzer Feuerwehr musste am frühen Freitagmorgen gegen 5.24 Uhr ausrücken. Wie der stellvertretende Stadt- und Ortswehrleiter von Colditz, Karsten Hellmig, auf Nachfrage mitteilte, war ein Auto gegen einen umgestürzten Baum gefahren. „Der Fahrerin ist nichts passiert. Aber die Schürze und der Kühler des Autos wurden zerstört“, so Hellmig. Ein Maschinist und acht Kameraden seien vor Ort gewesen. Nur knapp eine halbe Stunde später sei der nächste Baum auf die Straße gestürzt. Die Feuerwehrmänner hatten auch diesen zersägt und an den Straßenrand geräumt. In Abstimmung mit dem Sachsenforst hatte die Straßenmeisterei Großbothen die Straße anschließend gesperrt. (DA/mf)

zur Startseite