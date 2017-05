Sachsenforst informiert über Ausbildung In Königstein können sich Interessenten über den Beruf des Forstwirts informieren.

Was macht eigentlich ein Forstwirt? © Archiv: Bonss

Einblick in das Berufsleben eines Forstwirts: Der Sachsenforst lädt am 23. Mai zu einem Informationsnachmittag rund um das Thema nachhaltige Forstwirtschaft. Forstbezirksleiter Uwe Borrmeister teilte mit, dass man sich in der Lehrausbildungsstätte und Maschinenstation Königstein von 16 bis 19 Uhr über die Ausbildung und das Berufsbild des Forstwirts informieren kann. Die Lehrlinge und Ausbilder des Sachsenforst bereiten dafür verschiedene Stationen vor. Auf diese Weise werden die vielfältigen Aspekte und Gebiete der forstlichen Ausbildung präsentiert. Es werden unter anderem die Seilklettertechnik vorgeführt, Forstmaschinen ausgestellt und deren Einsatzbereiche erklärt sowie die verschiedenen Pflanzverfahren von Waldbäumen vorgestellt. Auch Naturschutz- und Rangeraufgaben und Holzbearbeitung sind ein Teil der Ausbildung. In der Maschinenstation vom Sachsenfort können Interessierte die modernen Forstmaschinen anschauen. (kk)

