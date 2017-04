Sachsenforst fällt Kiefern Der Staatsbetrieb hat eine Schneise entlang der S100 geschlagen. Ein Grund liegt im Zustand der Bäume.

Der Sachsenforst hat eine ganze Reihe von Kiefern an der Staatsstraße 100 bei Glauschnitz gefällt. Die Schneise reicht von der Straßenmitte bis 15 Meter in den Wald hinein und ist 500 Meter lang. Der Leiter des Reviers Würschnitz Ulrich Koch hat die Arbeiten veranlasst. „Wir haben die alten Kiefern geerntet“, sagt er auf Nachfrage der SZ. „Es ging dabei auch um die Verkehrssicherung auf der Straße.“

Die Kiefern waren zum Teil bereits sehr alt und hätten damit zur Gefahr für die Verkehrsteilnehmer auf der Straße werden können. Kiefern, die mehr als 100 Jahre alt sind, faulen mit der Zeit von innen. Jüngere Bäume können bei großen Schneelasten oder Stürmen zur Gefahr werden, erklärt der Förster. Deshalb habe man die Bäume auf einer Seite der Straße als prophylaktische Vorsichtsmaßnahme gefällt.

Kiefern durch Laubbäume ergänzen

Die jungen Bäume wachsen schon wieder nach. Revierleiter Ulrich Koch hat bereits im vergangenen Frühling auf einer Seite der Straße junge Roteichen und Linden gepflanzt. Der Wald auf der anderen Seite der Straße hat sich bereits selbst verjüngt. Ziel ist, die Kiefern im Wald immer mehr mit Laubbäumen zu ergänzen. „Laubholz ist stabiler und nicht so empfindlich“, sagt Förster Ulrich Koch. Daraus ergeben sich auch Vorteile für die Verkehrssicherheit der Straße.

Eine der Aufgaben der Revierleiter ist es, die Verkehrssicherheit der Bäume an den Straßen in seinem Forstrevier im Auge zu behalten. Deshalb gibt es auch regelmäßige Überprüfungen. Die Bäume an der S100 wurden in der Nähe von Glauschnitz am Übergang der Staatsstraße auf die Bundesstraße 98 gefällt. (SZ/pre)

