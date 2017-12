Sachsenderby zum Feiertag Die Lausitzer Füchse spielen am Dienstagabend gegen die Eispiraten aus Crimmitschau. Wer eher was mit Kultur sucht, finden was im sz-veranstaltungskalender.com.

© Robert Michael

Die Lausitzer Füchse empfangen am 2. Weihnachtsfeiertag, um 17 Uhr, zum Sachsenderby die Eispiraten aus Crimmitschau. Die Füchse haben nach zwei Niederlagen in der bisherigen Saison noch Rechnungen offen mit den Gästen und wollen nach dem überraschenden Punktgewinn am vergangenen Freitag in Kassel jetzt zu Hause nachlegen. Aber Achtung, Crimmitschau, das zuletzt ein wenig geschwächelt hatte, hat wieder zurück in die Spur gefunden und 3:2 gegen Ravensburg gewonnen. Spannend dürfte es auf jeden Fall werden. Wer zuschauen will, sollte sich Karten im Vorfeld besorgen. Das Spiel ist nahezu ausverkauft.

zur Startseite