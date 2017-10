Sachsenbad soll wieder Gesundheitsbad werden

Kürzlich stellten Mitarbeiter des Hochbauamtes die Ergebnisse der beauftragten Sachsenbad-Studie vor. Darin wurden verschiedene künftige Nutzungsmöglichkeiten für das leerstehende Denkmal an der Ecke Rehefelder/Wurzener Straße untersucht, das Gesundheitsbad wird favorisiert. Doch es gibt einen Haken. Der Freistaat will diese Pläne nicht fördern. Deswegen schlägt die Verwaltung vor, per Ausschreibung einen privaten Investor zu suchen, der das 1994 geschlossene Bad saniert. Dafür müsste dieser zwischen 20 und 24 Millionen Euro investieren.

„Wenn das Bad privat saniert würde, aber der öffentliche Zugang in die private Einrichtung damit ins Wasser fiele, kämen wir vom Regen in die Traufe“, sagt Linken-Stadtrat Tilo Kießling. Kati Bischoffberger (Grüne) ergänzt: „Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass öffentliches Schwimmen im Sachsenbad möglich sein wird.“ Die Nutzung als Bad zu favorisieren, sei aber ein Schritt in die richtige Richtung, finden beide Politiker. (SZ/sh)

