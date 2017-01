Sachsenbad-Sanierung wird geprüft Die Bauausschuss-Mitglieder sind sich einig: An dem maroden Bau muss sich etwas tun. Eine Nutzung als Bad ist aber fraglich.

Die baufällige Fassade vom Sachsenbad in Mickten. © Archivfoto: André Wirsig

Für die Pieschener ist es ein großer Schritt: Die Bauausschuss-Mitglieder sind sich einig, dass sich am Sachsenbad an der Ecke Wurzener/Rehefelder Straße etwas tun muss. Deshalb stimmten sie einem Antrag der CDU zu und bringen wieder Schwung in die Debatte über die Sanierung.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) soll innerhalb von sechs Monaten einen Vorschlag für die Nutzung des Sachsenbads machen: Ein Schwimmbad, ein Stadtteilzentrum, ein Wohnhaus? Diese Möglichkeiten sollen abgewogen, Kosten und Fördermöglichkeiten ermittelt werden. Es gehe nicht darum, Vorschläge für das Sachsenbad zu machen, sondern die Debatte um dessen Sanierung zu versachlichen, sagt Stadtrat Veit Böhm (CDU). Denn dazu gibt es verschiedene Standpunkte.

So hat sich die SPD gegen eine Nutzung als Schwimmbad ausgesprochen. Stattdessen schlug die Partei vor, einen Neubau zwischen Harkortstraße und Haltepunkt Pieschen zu errichten. Denn dass im Dresdner Norden eine weitere Möglichkeit gebraucht wird, steht außer Frage: Die nächstgelegenen Schwimmhallen sind das Nordbad in der Neustadt sowie die dringend sanierungsbedürftige Halle in Klotzsche. Die Sanierung des Sachsenbads sei allerdings zu teuer, meint die SPD und kann sich dort Wohnungen vorstellen. Die Initiative „Endlich Wasser ins Sachsenbad“ des Vereins Pro Pieschen sieht das anders.

Sie hat nicht nur ein Konzept entwickelt, nach dem das Sachsenbad als Gesundheitsbad mit Arztpraxen, Physiotherapeuten und Ähnlichem wiederbelebt werden soll. Die Mitglieder haben auch eine Petition gestartet, die genau dies fordert und darüber hinaus anregt, eine Stesad-Studie zu aktualisieren, die vor 16 Jahren erstellt wurde. Unterschrieben haben über 4 000 Dresdner, der Petitionsausschuss hat bereits zugestimmt, und die finanziellen Mittel für die Studie wurden in den Haushalt für die Jahre 2017 und 2018 eingestellt.

Doch Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) dämpft die Hoffnung: In einem Brief an den Oberbürgermeister räumt er zwar ein, dass Fördermöglichkeiten nur bei konkreten Baumaßnahmen untersucht werden können. Wenn das Sachsenbad ein Schwimmbad werden soll, stehe einer Förderung aber im Wege, dass der Freistaat Geld in die Schwimmhalle am Freiberger Platz gesteckt hat. Dieses wurde unter der Prämisse investiert, dass das Sachsenbad in absehbarer Zeit nicht saniert wird.

zur Startseite