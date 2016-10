Sachsenbad-Pläne in der Kritik Die SPD hält die Sanierung des Schwimmbades nicht für sinnvoll. Das sehen viele anders.

Seit 1994 steht das Gebäude an der Ecke Rehefelder/Wurzener Straße leer. Eine Sanierung würde etwa 20 Millionen Euro kosten. © André Wirsig

Die Dresdner hängen an ihrem Sachsenbad. Das machen nicht nur die knapp 3 600 Unterschriften deutlich, die zur Rettung des Denkmals an der Ecke Wurzener/Rehefelder Straße zusammengekommen sind. Sondern auch die Reaktionen auf die neuesten Pläne der SPD. Die Partei hat statt der Sanierung des seit 1994 leer stehenden Hauses den Neubau einer Schwimmhalle vorgeschlagen. Nun hagelt es dafür Kritik.

Der Pieschener Ortsbeirat Christian Helms (Grüne) kann die Argumente der SPD nicht nachvollziehen. Die verweist darauf, dass ein Neubau deutlich günstiger wäre: Eine Sanierung des Sachsenbades würde laut Schätzungen rund 20 Millionen Euro kosten, für die Schwimmhalle in Bühlau wurden hingegen nur neun Millionen Euro investiert. „Nicht erwähnt wird, dass im Sachsenbad doppelt so viel Fläche zur Verfügung steht“, so Helms. „Fläche, die für Physiotherapie und ärztliche Versorgung genutzt werden könnte. Fläche, die durch Vermietung zudem die jährlichen Zuschüsse der Stadt verringern würde.“

Unterstützung bekommt er nicht nur von der Grünen-Stadträtin Kati Bischoffberger und den Mitgliedern der Sachsenbad-Initiative, die fordern, dass die Stadt noch im kommenden Haushalt 2017/18 Fördermittel für einen Umbau einstellt. Sondern auch von den SZ-Lesern.

„Ich kann es nicht mehr lesen. Wie lange steht das Bad so? Es ist traurig“, schreibt Ines Klein auf Facebook. „Eigentlich müssten die ,Spezialisten‘ doch wissen, dass so ein Bau durch Leerstand nicht besser wird.“ Auch Lars Michel macht seinem Unmut im sozialen Netzwerk Luft: „Das Sachsenbad ist statisch in einem tadellosen Zustand, es zu sanieren im Bestand also oberste Dresdner Bürgerpflicht.“

Ob die Pläne der SPD überhaupt umgesetzt werden können, ist ohnehin fraglich. Das Grundstück zwischen Harkortstraße und Haltepunkt Pieschen, das die Partei im Auge hatte, gehört der Deutschen Bahn. Die will nicht verkaufen.

zur Startseite