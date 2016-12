Sachsenbad-Petition erfolgreich

Wie lange das Sachsenbad schon dem Verfall ausgeliefert ist, sieht man an dem Archivbild von Mitte 2009. © SZ / Masrion Gröning

Es ist ein wichtiger Schritt in der jahrelangen Debatte um das Denkmal an der Ecke Wurzener/Rehefelder Straße. Der Petitionsausschuss sprach sich in seiner vergangenen Sitzung am Mittwoch einstimmig für die Petition zum Sachsenbad aus.

Die wurde von der Sachsenbad-Initiative des Vereins Pro Pieschen gestartet und von über 4 000 Unterstützern unterschrieben. In der Petition wird gefordert, dass die Stadt Fördermittel für die Sanierung der verfallenen Schwimmhalle akquiriert und Geld dafür in den Haushalt 2017/18 einstellt. Bei den Verhandlungen zum Haushalt wurde bereits erreicht, dass die finanziellen Mittel für eine neue Machbarkeitsstudie bereitstehen.

Eine solche wurde zuletzt im Jahr 2000 von der Stesad erstellt. Demnach würde die Sanierung des Denkmals fast 20 Millionen Euro kosten. 1994 war das Bad wegen bautechnischer Mängel geschlossen worden. Viele Anwohner forderten die Wiedereröffnung. Für den Umbau fehlte bisher das Geld. Nun gibt es neue Hoffnung. (SZ/sag)

zur Startseite