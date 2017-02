Sachsenbad oder Neubau? Die Linken fordern einen Ersatz für die marode Schwimmhalle in Klotzsche. Auch das Sachsenbad war hierfür schon im Gespräch.

Blick auf das Sachsenbad im Jahr 2009. © Archivbild: SZ / Marion Gröning

Der Zustand der Klotzscher Schwimmhalle hat sich weiter verschlechtert. Das räumt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf Anfrage von Linken-Stadträtin Anja Apel ein. Demnach sei das Bad dringend sanierungsbedürftig, eine Schließung stehe allerdings noch nicht bevor. Dass der denkmalgeschützte Bau im Dresdner Norden baulich in keinem guten Zustand ist, war bereits bekannt. Die Stadt hatte sich deshalb für einen Ersatzneubau ausgesprochen und bereits eine Fläche an der Ecke Königsbrücker Landstraße/Langebrücker Straße ins Auge gefasst. Diese Pläne sind nun allerdings vom Tisch.

Denn der private Eigentümer will auf dem Areal Wohngebäude errichten. Die verbleibende Fläche wäre für eine Schwimmhalle nicht mehr groß genug. Die Stadt sei derzeit auf der Suche nach einem anderen Standort, der zentraler sei. Denn weil im gesamten Dresdner Nordwesten der Bedarf an Schwimmfläche groß ist, wurde ein Neubau in Klotzsche – am Stadtrand – durchaus auch kritisiert. „Wir werden uns dafür engagieren, dass diese unter Denkmalsschutz stehende Schwimmhalle erhalten wird oder ein Neubau in Klotzsche oder Hellerau stattfindet“, sagt Stadträtin Apel. Kati Bischoffberger (Grüne) setzt sich hingegen für die Sanierung des Sachsenbads an der Ecke Wurzener/Rehefelder Straße ein. (SZ/sag)

zur Startseite