Sachsenbad-Konzept wird vorgestellt

Das Sachsenbad an der Ecke Wurzener/Rehefelder Straße bietet einen traurigen Anblick. Es musste 1994 geschlossen werden und verfällt seitdem. © André Wirsig

Dass den meisten Pieschenern das Sachsenbad am Herzen liegt, zeigt sich seit Jahrzehnten immer wieder. So forderten jüngst die Gäste eines Bürgerforums zur Stadtteilkultur, dass das marode Gebäude saniert wird. Eine Petition zur Wiederbelebung des Denkmals an der Ecke Rehefelder/Wurzener Straße wurde mehr als 4 000-mal unterschrieben. Und tatsächlich kommt seit Kurzem wieder Bewegung in die Sache. Gespannt wird auf das Konzept gewartet, das die Stadtverwaltung im Auftrag des Stadtrats derzeit erstellt – nicht mehr lange.

Noch im September soll das Konzept vorgestellt werden. Das geht aus einem Zwischenbericht hervor, den Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) für die Stadträte aller Fraktionen angefertigt hat und welcher der Sächsischen Zeitung vorliegt. Allerdings werden die verschiedenen Nutzungsvarianten, die untersucht wurden, zunächst nur der gegründeten Projektgruppe präsentiert. Eine Funktion wird das Sachsenbad aber mit Sicherheit nicht übernehmen: „Im Zuge der Untersuchungen durch das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung und der Abstimmung mit den Fachämtern konnte eine Schulnutzung ausgeschlossen werden“, schreibt der Baubürgermeister. Dass sich die Becken in dem einstigen Schwimmbad wieder mit Wasser füllen, ist hingegen noch möglich.

Diese Variante wird von vielen bevorzugt – Politikern wie Bürgern. Stadträtin Kati Bischoffberger (Grüne) setzt sich ebenso wie die Sachsenbad-Initiative des Vereins Pro Pieschen dafür ein, dass das Objekt als Gesundheitsbad wieder geöffnet wird. Die Vereinsmitglieder haben sogar ein Konzept erstellt, das auch bei den Untersuchungen durch das Hochbauamt der Stadt eine Rolle gespielt hat. Demnach sollen in dem Komplex auch Arztpraxen und Läden aus dem Gesundheitsbereich eingerichtet werden. So könnte die Stadt Geld einnehmen. Das wäre dringend notwendig.

In einer Studie hatte die Stesad die Sanierungskosten bereits 2010 auf rund 17 Millionen Euro geschätzt. „Legt man den fortgeschrittenen Verfall der Bausubstanz seitdem und den aktuellen

Baupreisindex zugrunde, können die Sanierungskosten für eine zukünftige Nutzung als Bad auf etwa 22 bis 24 Millionen Euro geschätzt werden“, so Schmidt-Lamontain. Andere Varianten dürften günstiger ausfallen. Deswegen hatte sich zuletzt auch die SPD gegen eine Nutzung des Sachsenbads als Schwimmhalle ausgesprochen. Dass ein Angebot im Dresdner Nordwesten dringend benötigt wird, ist aber auch den Sozialdemokraten klar. Die nächstgelegenen Hallen befinden sich in der Neustadt oder in Klotzsche. Die Halle in Klotzsche muss aber dringend saniert werden. „Für die SPD bleibt jedoch klar, dass wir ein neues Schwimmbad eher an der Harkortstraße sehen als im Sachsenbad“, sagt Stadtrat Vincent Drews. Diesen Vorschlag hatten die Politiker im vergangenen Jahr gemacht. Allerdings gibt es ein Problem: Das Areal ist im Besitz der Deutschen Bahn. Das Unternehmen hat zwar derzeit keine Pläne, will aber auch nicht verkaufen.

Bei vielen Pieschenern stieß der Vorschlag aber auf Kritik. Ihnen liegt das Sachsenbad eben am Herzen. Nachdem die Projektgruppe über die Pläne beraten hat, sollen auch die Bürger beteiligt werden. Wann und wie das passiert, ist allerdings noch unklar.

