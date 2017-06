Sachsenauswahl gewinnt Zuse-Cup Nach sieben Jahren stehen die Jungs aus dem Freistaat mal wieder oben auf dem Treppchen.

Seit 2010 spielen Landesauswahlmannschaften aus ganz Deutschland in Hoyerswerda um den Konrad-Zuse-Cup. Diesmal waren die Aktiven des Geburtsjahrgangs 2001 gefragt. Ehrenamtlich waren dabei Kerstin Herzer und Conny Böhme als Verantwortliche für die Mädchen und die Jungen zuständig. Und auch 2017 klappte die Unterbringung, Verpflegung und Organisation reibungslos.

Günther Behla, Vizepräsident Nachwuchs beim Handball-Verband Sachsen (HVS), blickte danach zurück und in die Zukunft: „Seit 2010 sind wir hier in Hoyerswerda sehr zufrieden, nachdem zuvor bereits tolle Turniere in Oschatz und danach acht Jahre lang in Riesa über die Bühne gingen. In unserem Landesverband geht die Schere leider etwas zu weit auseinander. Die Landesstützpunkte können naturgemäß intensiver und mehr trainieren, trotzdem müssten die Talentstützpunkte zulegen. Das ist nötig, um uns in der Breite besser aufstellen können. Im Kinder- und Jugendbereich und besonders in die Trainerausbildung gilt es, mehr zu investieren. In Vorbereitung auf den Länderpokal ist in der hier startenden Altersklasse die größere Zentralisierung in den Landesstützpunkten nicht zu umgehen.“

Eine Teams fehlten

Einziger Wermutstropfen war, dass Teams aus Brandenburg, Thüringen und Hessen fehlten. Das war jedoch den parallel stattfindenden Qualifikationen einiger Vereine für die Jugend-Bundesliga geschuldet. Dafür sprang bei den Mädels die SG Rödertal/Radeberg ein, die sich schon im ersten Anlauf für die Jugend-Bundesliga qualifiziert hat. In der Vorrunde setzten sich im männlichen Jahrgang Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt in ihren Gruppen durch. Bei den jungen Damen waren das Sachsen und Niedersachsen.

Nach den Halbfinals musste sich Landestrainer Jakob Dietrich revidieren, hatte er doch die männliche Staffel eins mit Mecklenburg, Sachsen und Berlin als die schwächere eingeschätzt. Vor allem sein sächsisches Team überraschte nicht nur ihn dabei positiv. Vor allem durch Kampfgeist wurde nach anfangs klarer Führung noch ein Remis gegen Sachsen-Anhalt erreicht. Im Siebenmeterwerfen gelang dann der Einzug ins Finale. Auch da zeigte die Mannschaft von Enrico Henoch und Dietrich große Moral. Sie erkämpften sich einen viel umjubelten 24:19-Finalsieg.

Auch das sächsische Mädchenteam erreichte nach gewonnener Vorrunde und dem 25:15-Sieg im Halbfinale gegen Rödertal/Radeberg das Endspiel. Hier setzte es gegen Niedersachsen eine 13:20-Niederlage für das Team von Hubert Probst und Dietrich. Der Landestrainer meinte danach: „Platz eins und zwei für uns ist ein sehr gutes Ergebnis. Für beide Mannschaften sollte das neue Motivation für den Länderpokal geben, der im Dezember für die Jungs und im Januar für die Mädchen ansteht.“

