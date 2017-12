Motorsport Sachsenarena wird zum Hexenkessel Am 6. Januar findet in Riesa der deutsche Grand Prix der Indoor Enduro WM statt. Mit einem illustren Starterfeld.

Rasante Fahrmanöver und bissige „Kampfszenen“ sind am 6. Januar auf dem Enduro-Parcours in der Riesaer Sachsenarena zu erleben. © Thorsten Horn

Riesa. Die Veranstalter sprechen von „Enduro in seiner kompaktesten Form“, was da am 6. Januar in der Riesaer Sachsenarena geboten wird. Tatsächlich geht es gleich am ersten Sonnabend im neuen Jahr unterm Hallendach in der Elbestadt heiß her, wenn es im Kampf Mann gegen Mann über spektakuläre Hindernisse geht. Auf dem ringsum sehr gut einsehbaren Kurs werden die Stars der Fahrergilde wie der amtierende Weltmeister Colton Haaker (USA), Cody Webb (USA), Jonny Walker (GBR) oder Alfredo Gomes (ESP), den Fans wieder mit atemberaubenden Manövern die Einheit von Mensch und Maschine präsentieren. Kompetente Moderatoren der Szene lassen den Funken auf das Publikum überspringen und verwandeln die Arena in einen „Hexenkessel“.

Ein Wiedersehen für alle Motorsportfreunde wird es zudem mit einem Top-Star der Enduro-Szene, dem Polen Taddy Blazusiak. Vor reichlich einem Jahr hatte er beim Saisonauftakt in seiner Heimat Krakau seinen Rücktritt vom aktiven Motorsport bekannt gegeben. Doch offenbart war ihm danach die Aufgabe als Markenbotschafter wohl dann doch zu wenig Beschäftigung, so dass er Anfang dieses Monats, pünktlich vorm Auftakt der „MAXXIS FIM SuperEnduro World Championship“ 2017/2018 wieder in Krakau, seinen Rücktritt vom Rücktritt verkündete. Somit dürfen sich auch die Fans in Riesa auf ein Wiedersehen mit dem inzwischen 34-Jährigen beim zweiten Saisonlauf in der Sachsenarena Riesa freuen. „Es ist wirklich aufregend für mich, zum Red Bull KTM Factory Racing Team zurückzukehren. Mein Ruhestand scheint ein wenig kurzlebig, aber 2018 wird ein neues Kapitel in meiner Karriere sein. Was für 2018 nach der SuperEnduro-Serie geplant ist, ist der wahre Grund, weshalb ich zum Rennsport zurückkehre. Es ist etwas, das mir eine erstaunliche neue Herausforderung bieten wird und etwas, von dem ich weiß, dass viele Leute begeistert sein werden“, erklärte der erfolgreichste Super- und Extrem-Endurist aller Zeiten zu seinen Beweggründen, hinter denen sich eine von Red Bull geplante Art „Offroad-Olympiade“ verbirgt, die übers Jahr die spektakulärsten Einzel-Events vereint und bei der der Super-Offroader 2018 gesucht wird.

Mit dem SuperEnduro-World Champion der letzten beiden Jahre, Colton Haaker aus den USA, dem amtierenden Vize-Weltmeister Alfredo Gomez aus Spanien, dem „Vize“ des Jahres 2012 und seit 2013 fünf! Mal WM-Dritten Jonny Walker aus Großbritannien, dem WM-Rückkehrer Cody Webb, ebenfalls aus den USA, dem deutschen Junioren-Weltmeister von 2016, Manuel Lettenbichler, sowie einigen Top-Fahrern aus der abgelaufenen klassischen Enduro-Weltmeisterschaft wird ein überaus illustres Feld in Riesa am Start stehen, so dass das Hallenspektakel wohl noch begehrter sein wird als in der Vergangenheit ohnehin schon.

Die Sachsenarena in Riesa verwandelt sich für das Event binnen weniger Tage wieder in eine Motocross-Strecke. Allein 1 500 Tonnen Erde werden dafür bewegt. Dazu noch mal 300 Tonnen Sand, bis zu 500 Tonnen Steine und 300 Baumstämme mit jeweils fünf Metern Länge. Der Transportweg ist ausgesprochen kurz: Das Material lagert hinter der Arena. Trotzdem werden die 30 Helfer wohl einige Tage damit beschäftigt sein, den Parcours aufzubauen

