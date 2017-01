Sachsenarena mit Besucherrekord So viele Menschen wie noch nie haben 2016 die Sachsenarena besucht. Mehr als 180 000 Gäste vermeldete die städtische Betreibergesellschaft FVG.

Ein Grund für das Ergebnis war das Konzert der Band Freiwild, die 10 000 Fans nach Riesa geholt hatte. So gut besucht war in Riesa seit Jahren kein Konzert mehr: Rammstein hatte 2005 vor 13 000 Gästen gespielt. Auch die internationale Dart-Meisterschaft erwies sich 2016 als Magnet: Dafür kamen an drei Tagen 12 000 Menschen in die Arena.

Auch für dieses Jahr sind FVG und Oberbürgermeister Marco Müller zuversichtlich. Angekündigt haben sich unter anderem Udo Lindenberg und Otto Waalkes. (SZ/csf)

