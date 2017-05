Sachsen will Solarworld helfen Minister Dulig knüpft die Unterstützung an Bedingungen. Nötig sei ein tragfähiges Konzept für das insolvente Unternehmen.

Modulkontrolle der Solarworld AG in Freiberg. © Archivbild: dpa

Sachsens Staatsregierung ist von der Pleite des Photovoltaik-Unternehmens Solarworld kalt erwischt worden. Das sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Donnerstag im Landtag. Das Land habe bis zur überraschenden Insolvenz die Restrukturierung von Solarworld begleitet. Der Hersteller und Entwickler von Solarmodulen mit Sitz in Bonn beschäftigt im mittelsächsischen Freiberg rund 1 300 Mitarbeiter. Unter Druck geraten ist er durch preiswertere und staatlich subventionierte Produkte aus Fernost.

Dulig konkretisierte Art und Volumen der Landeshilfe nicht. Allerdings betonte er, dass er großes Vertrauen in den Insolvenzverwalter Horst Piepenburg habe. Der Jurist habe bereits mehrere Unternehmen gerettet und sei an einer guten Lösung interessiert. Man stehe in Kontakt.

Im Rahmen der aktuellen Stunde, die von den Grünen beantragt worden war, wurden unterschiedliche Sichtweisen auf die Solarbranche erkennbar. Der Grünenabgeordnete Gerd Lippold forderte Dulig und Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) auf, alles zu tun, um Forschungskompetenz und möglichst viele Produktionsarbeitsplätze zu erhalten: „Wir werden auch morgen die Kompetenz zur Fertigung der besten Solarzellen brauchen.“

Für die Linke brachte Jana Pinka mehrere Optionen in die Debatte. Am besten sei der Erhalt des ganzen Standorts. Gelinge das nicht, könne die Forschung in die Bergakademie eingegliedert werden. Pinka warf die Frage auf, ob Geld aus dem Zukunftssicherungsfonds ausgereicht werden kann. Die CDU wies auf hohe Anschubförderung hin. Die AfD betonte, Photovoltaik sei nie wirklich wirtschaftlich gewesen.

