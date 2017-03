Sachsen will Ost-Rentenvorteil bis 2035 erhalten Die rentenrechtliche Höherwertung der Ostlöhne sollen im Interesse der Arbeitnehmer gestreckt werden.

© Symbolfoto: dpa

Sachsen unternimmt im Bundesrat einen letzten Versuch, die Nachteile der jüngeren Generation bei der geplanten Ost-West-Rentenangleichung zu minimieren. In dem der SZ vorliegenden Antrag für den zuständigen Ausschuss der Länderkammer wird darum gebeten, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die bisherige Berechnung der persönlichen Entgeltpunkte (Ost) unter Berücksichtigung der sogenannten Hochwertung der Löhne und Gehälter in den neuen Ländern „bis zum Jahr 2035 beizubehalten“.

Der Hintergrund: Das noch gespaltene Rentenrecht begünstigt – zumindest bei der Berechnung der Rente –- die Ostdeutschen. Jeder Euro, der in den neuen Bundesländern in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt wird, führt zu einem höheren Rentenanspruch als im Westen. Der Vorteil liegt derzeit bei etwa acht Prozent. Mit der jetzt vorgesehen Renteneinheit 2025 würde dieser Vorteil wegfallen. Die SZ erläutert die Details:

Wie ist der derzeitige Stand, was ist geplant?

Mit dem sogenannten Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz soll abweichend von der Lohnangleichung beginnend ab Juli 2018 in sieben Schritten die vollständige Angleichung der Rentenwerte in Ost und West erfolgen und damit in ganz Deutschland ab Juli 2024 ein einheitlicher aktueller Rentenwert gelten. Die bisherige Hochwertung der in den neuen Ländern erzielten Arbeitsverdienste soll gleichlaufend mit der Erhöhung des Rentenwerts schrittweise abgesenkt werden und mit Beginn des Jahres 2025 vollständig entfallen.

Warum gibt es die Höherwertung überhaupt?

Damit sollte eine nachteilige Wirkung der noch immer geringeren Arbeitsverdienste bei einer späteren Rente verhindert werden.

Hat die Abschaffung der Höherwertung Konsequenzen?

Ja. Die Arbeitnehmer im Osten werden flächendeckend ihre niedrigeren Löhne stärker als bisher mit in die Rente nehmen. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hatte deswegen wiederholt Nachbesserungen bei der Ost-West-Rentenangleichung gefordert: „Die begrüßenswerte Verbesserung ostdeutscher Bestandsrenten werde mit einer Schlechterstellung der künftigen Renten bezahlt.“ Tillich verwies darauf, dass die Lohnverhältnisse im Osten „auf nicht absehbare Zeit unterhalb des gesamtdeutschen Durchschnittseinkommens“ liegen würden. Dadurch seien die Jüngeren klar im Nachteil. Das Problem soll auch bei der Ministerpräsidenten-Konferenz Ost im April Thema werden.

Wie wird die Streckung der Höherwertung jetzt begründet?

Der im Gesetzentwurf gewählte Zeitpunkt zum Wegfall der Hochwertung zum 1. Januar 2025 lässt die Erwerbsfähigen außer Acht, die von der in den neuen Ländern strukturell außerordentlich hohen Arbeitslosigkeit nach der Wiedervereinigung und den damit verbundenen Lohneinbußen besonders betroffen waren, heißt es im Sachsen-Antrag. Die Arbeitslosenquote in den neuen Ländern lag durchweg erheblich über der in den alten Ländern: Die Differenz betrug zum Beispiel acht Prozent im Jahr 1992, stieg auf 10,8 Prozent im Jahr 2001 an und liegt heute bei 5,9 Prozent. Nicht alle der durch Arbeitslosigkeit damals betroffenen Personen werden bis zum Jahr 2024 das Rentenalter erreicht haben. Die Hochwertung muss deshalb über das Jahr 2024 hinaus so lange beibehalten werden, bis auch für diese künftigen Rentner die besonderen rentenrechtlichen Nachteile ausgeschlossen werden können. Davon kann frühestens im Jahre 2035 ausgegangen werden. Zu diesem Zeitpunkt werden alle diejenigen, die 1991 mit angenommenen 20 Jahren in das Erwerbsleben eingetreten sind, dann mit 64 Jahren das durchschnittliche Renteneintrittsalter erreicht haben.

Welche Rolle spielen die Löhne und Gehälter?

Die Löhne und Gehälter im Osten waren stets erheblich geringer als in den alten Ländern, heißt es im Antrag. Das Durchschnittsentgelt in den neuen Ländern beträgt derzeit 89,3 Prozent des Durchschnittsentgelts der alten Länder. In keinem ostdeutschen Land wurde 2015 die durchschnittliche Höhe der Bruttolöhne und -gehälter des strukturschwächsten westdeutschen Landes Schleswig-Holstein erreicht. Das Lohnniveau in den neuen Ländern sei nach wie vor flächendeckend – und eben nicht nur punktuell – geringer als in den alten Ländern. Wegen der nicht unerheblichen Lohnunterschiede liegen die Gründe für eine Hochwertung der Löhne und Gehälter im Osten unverändert vor. Ein Wegfall der Hochwertung ab 2025 würde dazu führen, dass sich die schlechteren Lohnverhältnisse in den Altersbezügen künftiger ostdeutscher Rentner widerspiegeln. Die vorgesehene Angleichung des Rentenwertes (Ost) an den Rentenwert (West) würde dies nicht kompensieren.

zur Startseite