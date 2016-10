Sachsen will Exportgeschäft ausbauen

Sachsen will sich beim Export breiter aufstellen. Künftig sollen verstärkt auch Produkte aus dem Bereich Umwelt-, Energie- sowie Medizintechnik exportiert werden, erklärte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Dienstag in Dresden. Bislang habe es beim Verkauf sächsischer Waren einen starken Fokus auf Produkte des Maschinen- und Anlagenbaus gegeben. Der Freistaat werde etwa in Großbritannien verstärkt um Handelsbeziehungen werben, sagte Dulig. „Viele Firmen werden nach dem Brexit ein neues Zuhause in Europa suchen.“ Zudem seien Aktivitäten in Afrika sowie Japan geplant. (dpa)

