Sachsen ungeduldig bei Bahnprojekten Wirtschaftsminister Martin Dulig will endlich Zusagen aus Berlin. Auch für die Elektrifizierung von Dresden über Löbau nach Görlitz.

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) hat vom Bund Klarheit für Schienenprojekte im Freistaat verlangt. Darunter auch für die geplante Elektrifizierung der Strecke Dresden–Bautzen–Löbau–Görlitz. Für das Vorhaben läge keine aktuelle Nutzen-Kosten-Untersuchung vor, daher könne sie auch nicht verwirklicht werden. Dabei hatten der Freistaat und die Deutsche Bahn bereits im Juni vergangenen Jahres eine Planungsvereinbarung für die Vorplanung unterzeichnet. Die Grundlagen wurden in diesem Jahr ermittelt. Aktuell finanziert der Freistaat bereits die weiteren derzeit laufenden Vorplanungen. „Gemeinsames Ziel sollte sein, bis zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2023 nicht nur Görlitz wieder an das elektrifizierte Eisenbahnnetz anzuschließen“, erklärt Dulig, „sondern attraktiven europäischen Fernverkehr zu unseren polnischen Nachbarn anbieten zu können.“ Würde dieser Zeitplan so eingehalten werden, würde auch Löbau davon profitieren. Hier hatte man schon für Landesgartenschau und den kommenden Tag der Sachsen 2017 auf die Bedeutung der Bahnstrecke hingewiesen.

Dulig kritisierte, dass die sächsischen Bahnprojekte, zu denen auch die Neubaustrecke Dresden–Prag sowie die Elektrifizierung Leipzig–Chemnitz gehören, nicht vorankommen. „Nach der Wende wurde Sachsen durch Entscheidungen des Bundes und der Bahn vom Fernverkehr weitestgehend abgekoppelt. Diese Fehlentscheidung muss endlich korrigiert werden“, fordert Dulig. „Die ausstehenden Nutzen-Kosten-Untersuchungen müssen endlich durch den Bund erfolgen“, fordert der SPD-Politiker vom CSU-geführten Bundesverkehrsministerium. „Wir erwarten 2017 eine positive Entscheidung zu unseren Projekten.“

Darunter versteht Dulig, dass die Vorhaben in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes aufrücken. Nur dann haben sie eine Chance, bis 2030 auch verwirklicht zu werden. (mit SZ/gw, dpa)

