Sachsen überholt das Saarland Die Arbeitslosenquote fällt weiter. Der kommende Sommer könnte allerdings einen Rückschlag bringen.

Dresden. Neue Rangfolge in der Arbeitsmarktstatistik: Seit diesem Monat sind die sächsischen Zahlen nicht nur besser als in Nordrhein-Westfalen und Hamburg, auch das Saarland wurde überholt. Die Arbeitslosenquote in Sachsen ist auf 6,4 Prozent gefallen. Sie liegt aber immer noch über dem deutschen Durchschnitt von 5,5 Prozent und ist schlechter als in Thüringen.

135 729 Sachsen sind nun offiziell arbeitslos. Vor einem Jahr waren es noch gut 16 000 mehr. Etwa 6 500 Flüchtlinge werden nun mitgezählt. Allerdings gibt es außerdem noch rund 54 000 Sachsen, die zum Beispiel wegen Umschulung oder Ein-Euro-Jobs nicht als arbeitslos zählen, obwohl sie eigentlich Arbeit suchen.

Im Juni ist vor allem bei Männern die Arbeitslosigkeit zurückgegangen. Im Juli oder August könnte sie kurzfristig wieder steigen, sagt Frank Vollgold, Sprecher der sächsischen Arbeitsagenturen. Denn zur Jahresmitte laufen Arbeitsverträge aus, aber wegen der Ferien werden weniger neue geschlossen. Schon jetzt zeigt sich das bei den neuen Stellenangeboten: Rund 9 700 kamen im Juni bei den sächsischen Agenturen an, etwas weniger als im Mai und auch im Vergleich zum Vorjahr. Der Stellenbestand steigt zwar, „aber die Dynamik lässt nach“, sagte Vollgold der SZ.

Doch fast 35 000 freie Stellen stehen in den Computern der Behörde. Fast 12 000 davon kommen von Leiharbeitsfirmen, doch auch die Industrie meldet fast 4 500 freie Arbeitsplätze. Einen hohen Bedarf haben auch Gesundheits- und Sozialwesen, Handel, Bau und Gastgewerbe.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist nach Schätzungen etwa zur Hälfte auf das vergleichsweise hohe Alter der sächsischen Arbeitslosen zurückzuführen: Viele erreichen das Rentenalter und stehen dann nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik. Doch fast 21 000 Sachsen mehr als vor einem Jahr sind erwerbstätig, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten mit Sozialversicherung stieg sogar um 25 900, wie die Arbeitsagentur nach ersten Hochrechnungen für den März mitteilte. Selbstständige Arbeit ist weniger gefragt. Dias Wachstum kam laut Statistischem Landesamt aus dem Dienstleistungssektor, nicht aus der Industrie.

