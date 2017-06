Sachsen sichert Schleife und Trebendorf Hilfe zu Der Freistaat hat sich mit beiden Gemeinden auf Investitionen in vier Bereichen verständigt.

Großräschen. Der Freistaat Sachsen hat den Gemeinden Trebendorf und Schleife Unterstützung bei wichtigen nachzuholenden Investitionen in die kommunale Infrastruktur zugesichert. Das Kabinett fasste dazu am Dienstag auf seiner Sitzung in Großräschen einen entsprechenden Beschluss. Hintergrund ist das neue Revierkonzept des Bergbaukonzerns Leag, dem zufolge Schleife-Süd, Rohne, Mulkwitz und Klein-Trebendorf nicht mehr dem Tagebau Nochten weichen müssen. In diesen Orten stehen dringende Investitionen an, um gleiche Lebensverhältnisse mit den umliegenden Gemeinden zu schaffen.

Wie Sachsens Staatsregierung mitteilt, gab es zusammen mit den Gemeinden vor Ort eine Verständigung auf einen Maßnahmenplan, der vier Punkte umfasst. Dazu gehören Investitionen in die Abwasserentsorgung, die Breitbandversorgung, einen Ersatzneubau für die Kindertagesstätte „Milenka“ in Rohne sowie eine finanzielle Förderung im Bereich der Feuerwehr.

Das Kabinett hat zudem dem Chef der Staatskanzlei, Fritz Jaeckel, eine Vollmacht erteilt. Jaeckel soll eine Absichtserklärung unterschreiben, die zwischen den Gemeinden Trebendorf und Schleife, dem Landkreis Görlitz und der Lausitz Energie Bergbau AG abgestimmt wird und die weiteren Umsetzungsschritte beinhaltet. „Mit dem Kabinettsbeschluss haben die Gemeinden Schleife und Trebendorf nunmehr Planungssicherheit und können somit mit den weiteren erforderlichen Planungen beginnen“, heißt es in der Mitteilung. Je nach Vorhaben werde die vollständige Umsetzung voraussichtlich noch ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Die Gemeinderäte beider Orte hatten in ihren jüngsten Sitzungen das Engagement der Staatsregierung für die Lösung des Investitionsstaus angemahnt. Beide Bürgermeister hatten eine Liste mit Forderungen an die Staatsregierung geschickt.

