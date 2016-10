Sachsen setzt auf Dialog mit Russland und seiner Wirtschaft Wirtschaftsminister Martin Dulig und Firmenvertreter besuchen Moskau, Samara und Togliatti. Mit der russischen Wirtschaft will der Freistaat Gespräche weiter vertiefen.

Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr in Sachsen, Martin Dulig (SPD) © dpa

Während der Dialog zwischen der EU und Russland stottert und Termine wegen des Syrienkriegs und des Ukrainekonflikts reihenweise abgesagt werden, lässt Sachsen den Gesprächsfaden nicht abreißen. Binnen zwei Monaten fliegen zwei Regierungsdelegationen in Putins Reich.

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) will in der nächsten Woche mit hiesigen Politik- und Unternehmensvertretern nach Moskau, Samara und Togliatti reisen. Vom 17. bis zum 21. Oktober stehen Gespräche mit aktiven Politikern, Wissenschaftlern und Vertretern der Opposition auf dem Programm. Außerdem hat die Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) Besuche des Werks von Avtovaz, in dem Autos der Marke Lada produziert werden, und des Technoparks Zhigulevskaya Dolina organisiert.

Ziel sei es, die wirtschaftlichen Beziehungen zu festigen und neue Kontakte zu knüpfen, sagte Dulig am Mittwoch in Dresden. Russland stehe nur noch auf Platz 15 der wichtigsten Exportländer des Freistaats. Nach Angaben des Statistischen Landesamts in Kamenz waren die Ausfuhren nach Russland 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 952 Millionen Euro eingebrochen. Wichtigste Exportgüter seien Erzeugnisse des Kfz- und Maschinenbaus. Hauptgründe für den Rückgang sind laut Dulig der niedrige Rohölpreis, die Schwäche des Rubels und der damit einhergehende wirtschaftliche Abschwung. Bereits im ersten Halbjahr 2014, also vor den EU-Sanktionen, seien die deutschen Exporte um gut 15 Prozent geschrumpft. Die Sanktionen wirkten nur verstärkend.

Sachsens Wirtschaftsminister ist der Ansicht, „dass wir trotz der Sanktionen der EU die Verbindung zu den Menschen in Russland aufrechterhalten müssen“. Das schließe die Wirtschaft ein. Russland bleibe ein wichtiger Handelspartner, so Dulig. „Gespräche und Kontakte auf Augenhöhe sind immer das erste Mittel der Wahl.“

Vom 28. November bis zum 2. Dezember besucht Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) mit Vertretern von 15 Unternehmen Moskau und Tatarstan.

