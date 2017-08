Sachsen rettet Rakotzbrücke Für Innenminister Markus Ulbig ist das Bauwerk im Kromlau ein Wahrzeichen des Landes. Das ist dem Freistaat Millionen wert.

Posieren fürs Fotoalbum: Staatsminister Markus Ulbig (l.) und Bürgermeister Dietmar Noack vor der Rakotzbrücke in Kromlau. Dank Fördermitteln kann das Ensemble nun saniert werden. Aber nicht nur das. © Joachim Rehle

Als die dunklen Limousinen in den Hof des Kromlauer Schlosses rollen, sind Anspannung und Freude groß. Es ist Freitag, genau 11.31 Uhr. Der Minister ist pünktlich. Für halb zwölf war er angekündigt. Markus Ulbig (CDU) steigt aus und strahlt trotz des Regens übers ganze Gesicht. Der sächsische Innenminister hat allen Grund dazu, schließlich hat er Zusagen über 2,4 Millionen Euro zur Rettung des Rakotz-Ensembles des Kromlauer Parks im Gepäck. Lächelnd betritt er die Schlossräume, sondierend, wem er die Hand schütteln muss und wer an diesem Tag vielleicht nicht zu den V.I.P.s‘, den Very Important People, also den wichtigen Leuten gehört. Die Bundestagsabgeordneten Thomas Jurk (SPD) und Michael Kretschmer (CDU) gehören in jedem Fall dazu. Sie haben sich entscheidend für die Förderung ins Zeug gelegt. Sie stehen dem Minister auch zur Seite, als er die städtebauliche Vereinbarung zusammen mit Bürgermeister Dietmar Noack am durchaus imposanten Schreibtisch im Hochzeitszimmer unterzeichnet.

„Die Rakotzbrücke ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Sachsens. Mit den Städtebaufördermitteln von Bund und Land kann die berühmte Rakotzbrücke saniert werden. Sachsen trägt gemeinsam mit dem Bund dazu bei, das weltbekannte Bauwerk für die Zukunft zu erhalten“, steht später in der offiziellen Pressemitteilung. Vor Ort überlegt Ulbig, wie er fürs Foto wohl auf den Scheitel der Brücke kommt. Aber das ist leider verboten.

Mit dem Bescheid und der Unterschrift wird gut, was lange währte. Seit vier Jahren kämpft die kleine Gemeinde Gablenz um die Rettung der historischen Parkarchitekturen im Ortsteil Kromlau. Drei Förderanträge reichte Dietmar Noack ein, letztendlich mit Erfolg. Die Sanierung ist dringend notwendig. Dass die Bauten Hilfe brauchen, ist schon lange bekannt. Vor ein paar Wochen verschärfte sich das Problem, als sich ein tonnenschwerer Brocken aus dem Bogen der Rakotzbrücke löste und zu Boden stürzte. Eine Notsicherung verbunden mit einer Sperrung war unabwendbar. Deshalb werden die Vorbereitungen für die Sanierung noch dieses Jahr in Angriff genommen. 2018 soll das Projekt dann abgeschlossen werden.

Das Ensemble ist das Kern- und auch das Schmuckstück des Parks. Es besteht aus der großen und kleinen Rakotzbrücke, der sogenannten Basaltsteinorgel im See und einer Grotte. Mit dem Geld soll nun die Sicherung und die Sanierung finanziert werden. In einem weiteren Schritt wird der dazugehörige Park auf Vordermann gebracht.

Bürgermeister Dietmar Noack war über den Geldsegen nicht nur erfreut, er war fast selig. Als Dank überreichte er Ulbig eine Fotocollage des Parks. „Vielleicht für‚s Büro?“ Noack blickt dennoch skeptisch in die Zukunft. Schon die Fördermittel zu akquirieren sei ein schwerer Schritt gewesen. Ein noch schwierigerer werden aber wohl die Sanierungsarbeiten. „Spezialisten sagen, dass die Brücke heute gar nicht mehr so gebaut werden könnte.“ Probleme bereiten könnte die Form der Brücke. Sie formt einen nahezu geometrisch exakten Halbkreis, der sich über die Spiegelung im See zu einem vollständigen Kreis schließt.

Schon Erbauer und Großgrundbesitzer Friedrich Hermann Rötschke traute der Sache nicht. Erst zehn Jahre nach dem Bau Mitte des 19. Jahrhunderts ließ er die Verschalungen entfernen. Deshalb könne man kein exaktes Entstehungsdatum angeben, so Noack. Optimistisch gab sich dagegen Markus Ulbig: „Ich bin überzeugt, dass die Techniker das hinbekommen.“

Der rund 200 Hektar große Rhododendronpark Kromlau zählt zu den flächenmäßig größten Parkanlagen des Freistaats. Seine Ursprünge gehen auf das Jahr 1842 zurück. Damals erwarb Rötschke das darin befindliche Rittergut Kromlau und begann 1844 mit ersten Arbeiten. Bis heute haben die Bauten Bestand. „Aber die Brücke ist am Ende. Da muss was gemacht werden“, so Noack. Und das wird es. Noack kann aufatmen. Und mit ihm alle, die den Park ins Herz geschlossen haben.

