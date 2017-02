Sachsen muss Integration erst noch lernen Die neuen Integrationshelfer im Kreis beginnen ihre Arbeit. Die Ministerin begrüßt sie persönlich und gibt sich optimistisch.

Petra Köpping (SPD) ist seit 2014 Sachsens erste Integrationsministerin. Der Freistaat habe während der Flüchtlingskrise Fehler gemacht, sei mittlerweile aber auf einem guten Weg, sagte sie am Mittwoch in Pirna. © Kristin Richter

Seit Jahresbeginn gibt es Geld vom Freistaat für neue hauptamtliche Stellen in der Flüchtlingsarbeit. Insgesamt zehn kommunale Integrationskoordinatoren arbeiten seit dem 1. Februar im Landkreis, drei weitere sollen noch folgen. Die Mitarbeiter sollen die Städte und Dörfer im Kreis bei der Integration von Migranten unterstützen. Sie sollen die Rathäuser beraten, den Austausch zwischen ehren- und hauptamtlichen Helfern koordinieren – und mit Menschen ins Gespräch kommen, die Vorbehalte und Ängste gegenüber Flüchtlingen und Migranten haben.

Vor allem Letzteres ist der SPD-Politikerin Petra Köpping wichtig. „Sie müssen den Bürgern zeigen: Die Regierung hat einen Plan.“ Seit 2014 ist Köpping die sächsische Ministerin für Integration. Dieses Amt gab es vorher in Sachsen nicht. „Vor zweieinhalb Jahren musste sich die Staatsregierung für den Posten rechtfertigen, ein Jahr später hat keiner mehr behauptet, dass wir für die Integration nicht mehr tun müssen“, sagte Köpping am Mittwochmorgen im Landratsamt. Dort eröffnete sie die erste Schulung für die neueingestellten Integrationskoordinatoren in Sachsen.

Der Landkreis bekommt für die Koordinatoren in diesem Jahr 450 000 Euro, damit kann er 90 Prozent der Personalkosten decken. Die Stellen sind auf ein Jahr befristet.

Mittlerweile haben zehn Integrationskoordinatoren ihre Arbeit aufgenommen. Je ein Mitarbeiter ist für folgende Regionen zuständig: Bad Schandau/Neustadt/Hohnstein/Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Heidenau, Königstein, Altenberg, Klingenberg, Wilsdruff/Tharandt. Ein weiterer Koordinator ist im Landratsamt angesiedelt. Die Städte Pirna, Freital und Sebnitz haben bereits je einen eigenen Integrationshelfer auf eigene Kosten eingestellt. In der Region Dippoldiswalde/Glashütte ist die Stellenbesetzung noch nicht abgeschlossen.

Sozialpädagogisch sollen die neuen Koordinatoren nicht arbeiten. „Dafür sind auch weiterhin die Flüchtlingssozialarbeiter zuständig“, teilt Tilo Georgi, der Leiter des Ausländeramtes im Landkreis, mit. „Aber sie werden Bürgermeister und Verwaltungen in den Kommunen unterstützen und Ansprechpartner vermitteln.“

Ministerin Köpping ist wichtig, Migranten und Einheimischen zu zeigen, dass der Freistaat etwas für sie tut. „Der Fokus verschiebt sich derzeit in ganz Deutschland von der Ersthilfe zur längerfristigen Integration der Flüchtlinge“, sagte sie. Besonders Sachsen habe in den vergangenen drei Jahren viel dazugelernt. „Weil wir schon immer besonders wenige Migranten im Freistaat hatten, gibt es hier auch weniger Erfahrungen mit integrativen Maßnahmen als in den alten Bundesländern.“

Nach einer Schätzung ihres Ministeriums haben sich im vergangenen Jahr 40 000 Menschen in Sachsen ehrenamtlich für Flüchtlinge engagiert. „Ohne das Ehrenamt hätte Sachsen die beiden letzten Jahre nicht so gut überstanden“, so Köpping. Angesprochen auf Probleme, die es mit Flüchtlingen gibt, sagte sie, dass die Leute schnell Deutsch lernen müssten. Und: „Wer straffällig wird, muss aus seiner Wohnung oder dem Heim genommen werden. Dafür erarbeitet der sächsische Innenminister derzeit ein neues Gesetz.“ Damit, dass in den vergangenen Monaten Polizisten eingestellt wurden und die neuen Wachpolizisten ihre Ausbildung begonnen haben, wolle man den Bürgern zeigen, dass man das Bedürfnis nach Sicherheit ernst nehme, so Köpping.

