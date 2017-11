Sachsen keltern Wein in Berlin Eine halbe Tonne kam dieses Jahr im Stadtteil Prenzlauer Berg zusammen. Jetzt wird sie in Meißen verarbeitet.

Symbolfoto: Claudia Hübschmann

In der Bundeshauptstadt ist jetzt die Weinlese abgeschlossen worden. Darüber berichtet das Internet-Portal Berliner Woche. Traditionell geschehe dies im Stadtteil Prenzlauer Berg. Die Lage dort gehört zu einer Vielzahl von kleineren Anbauflächen, welche vor allem in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten seit dem Fall der Mauer entstanden sind.

Wie es in dem Bericht auf der Seite Berliner Woche weiter heißt, konnten freiwillige Helfer rund eine halbe Tonne an Trauben von den insgesamt 600 Rebstöcken schneiden. Seit 17 Jahren stehen diese auf einer Fläche am Volkspark Prenzlauer Berg. Das Ergebnis liege jedoch deutlich unter der Menge von 2016. Damals konnte etwa das Doppelte an Lesegut ins Trockene gebracht werden. Verarbeitet werden die Trauben jetzt vom größten Privat-Winzer Sachsens dem Weingut Schloss Proschwitz Prinz zur Lippe. Laut Berliner Woche wird zudem in den nächsten Wochen die Anlieferung des fertigen 2016er-Jahrgangs aus Meißen in Berlin erwartet.

Der Weinanbau in der Mark Brandenburg geht bis ins Mittelalter zurück. Bereits 1173 belegt eine Urkunde einen Weinberg in Brandenburg an der Havel. Erst im 19. Jahrhundert war damit Schluss. (SZ/pa)

