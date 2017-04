Sachsen-Karpfen schlägt Bayern-Karpfen Die Fische schneiden im europäischen Vergleich am besten ab – sie sollen unter anderem gesünder sein.

Die Kunden der Teichwirtschaft Koselitz muss man nicht erst von den Vorzügen der heimischen Karpfen überzeugen. Zu den Feiertagen Weihnachten, Silvester und Ostern gehören sie nach wie vor zu den Verkaufsschlagern, sagt Geschäftsführer Thomas Richter. Dennoch freut er sich über das gute Abschneiden des Fisches bei einem Leistungsvergleich des Landesumweltamtes.

Drei Jahre lang wurden in einer Versuchsanlage in Königswartha fünf Zuchtlinien des Karpfens aus Tschechien, Polen, Bayern und Sachsen unter anderem bezüglich ihrer Anfälligkeit für Krankheiten, Aufzucht- und Produkteigenschaften verglichen, informierte Landesamtssprecherin Karin Bernhardt. Dabei wurden die Fische alle im selben Teich aufgezogen und nach dem Abfischen aufgrund ihres genetischen Fingerabdrucks zugeordnet. Und die Sachsen hätten letztlich die Nase vorn gehabt: unter anderem aufgrund des hohen Filetanteils, des festen Fleisches und des hohen Anteils an Omega-3-Fettsäuren, die beim Menschen unter anderem das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen minimieren sollen.

„Das ist für uns ein gutes Verkaufsargument“, sagt Thomas Richter, dessen Unternehmen auf die Zucht und Aufzucht von Karpfen spezialisiert ist und oft auch Satzfische an gewerbliche Kunden verkauft. Zwar habe jede Teichwirtschaft ihren eigenen Stamm, die sächsischen Karpfen seien aber schon äußerlich aufgrund ihrer Schuppung und ihres hohen Rückens zu erkennen. Den Filetanteil schätzt Thomas Richter auf 50 Prozent, zudem biete man sowieso auch grätenfreie Filets für die Kunden an. Allerdings nur noch bis Ostern. Weil dann die Monate ohne „R“ beginnen, ruht in Koselitz auch der Verkauf von Frisch- und Räucherfisch. In der Teichwirtschaft beginnt die Saison dann erst wieder im September. (SZ/ste)

