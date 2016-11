Sachsen ist am Zug Kommt der Bundesverkehrswegeplan doch noch auf’s richtige Gleis? Experten und Politiker suchen nach Antworten.

Das waren noch dynamische Zeiten: Ein dieselgetriebener ICE mit Neigetechnik durchfährt auf der Strecke zwischen Niederwiesa und Chemnitz eine Kurve. © dpa

Im großen Saal tagt die Krankenkasse AOK Plus, und nebenan versuchen sich Bahnexperten aus ganz Deutschland an Rezepten, um dem Bundesverkehrswegeplan 2030 auf die Beine zu helfen. So zufällig die Konstellation am Dienstag im Dresdner Kongresszentrum, so planmäßig das Symposium des Innovationszentrums Bahntechnik Europa. Der 2000 gegründete Verein mit Sitz in Dresden vereint Unternehmen, Hochschulen, Institute und Privatleute, organisiert Fachsymposien sowie Messeauftritte und arbeitet eng mit Verbänden und Forschungseinrichtungen zusammen.

Die Liste der 75 Gäste und Referenten ließ keine Kontroverse erwarten, zu einhellig ihr Faible für die Bahn. So war es unter der Schirmherrschaft von Sachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) kein Schlagabtausch zwischen Befürwortern von Straße und Schiene als vielmehr ein Blick hinter die Kulissen des Bundesverkehrswegeplans. Er ist das zentrale Steuerinstrument bei Planung, Finanzierung, Neu- und Ausbau von Infrastrukturprojekten auf der Schiene sowie auf Bundesfern- und Wasserstraßen. Die neue Ausgabe legt fest, in welche Vorhaben in den nächsten 15 Jahren Steuergelder fließen. Von den fast 270 Milliarden Euro sind gut 112 Milliarden für Schienenwege und fast 133 Milliarden für Bundesfernstraßen vorgesehen – darunter 514 Ortsumfahrungen.

Der Entwurf des nunmehr sechsten Plans im März sorgte für heftige Reaktionen. Das Bundesumweltministerium fühlte sich übergangen. „Viel zu straßenlastig“, schimpften Fahrgastverband Pro Bahn, Allianz pro Schiene, Verband der Bahnindustrie sowie Bahngewerkschaft EVG und Lokführergewerkschaft GDL. Die Umweltschützer vom BUND legten bei der EU Beschwerde ein, und ihre Jugendorganisation schickte aus Hohn Spielzeugautos an Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Die Bürgerbeteiligung sei vorgetäuscht, monierte der Bahnkundenverband.

In Sachsen war das Echo gespalten. „Bei der Straße können wir zufrieden sein“, sagte Minister Dulig. Die angemeldeten Vorhaben seien „im Großen und Ganzen im Plan enthalten“. Nachholbedarf gebe es bei der Schiene, denn kein neues Projekt schaffte es in den „vordringlichen Bedarf“ mit Umsetzungsgarantie. Drei Themen laufen in der neuen Kategorie „weiterer Bedarf“. Das heißt: „Sie erfüllen die Wirtschaftlichkeit, sind weniger dringlich, können in einer zweiten Bewertungsphase aber noch aufsteigen“, erklärt Florian Böhm, Regierungsdirektor im Bundesverkehrsministerium. Die Bewertung könne sich noch 2017 hinziehen, sagt er auf dem IZBE-Symposium.

Nach dem grünen Licht der Bundesregierung vom August läuft nun das parlamentarische Verfahren. Was letztlich umgesetzt wird, entscheidet der Bundestag mit dem Beschluss der Ausbaugesetze. Formal ist vom Sachsen-Quartett kein Projekt aus dem Rennen. Die zunächst aussortierte Strecke Chemnitz–Leipzig (Ausbau und Elektrifizierung) kann sich nach Intervention des Freistaats sogar neue Hoffnung machen. Die hegt die Landesregierung auch für die lange als Utopie abgetane und zum Teil unterirdische Neubaustrecke von Dresden nach Prag. Mit dem auf zwei Milliarden Euro geschätzten Prestigeprojekt könnte die Fahrzeit von derzeit 135 auf 52 Minuten verkürzt werden – „unter idealistischsten Annahmen aber frühestens 2035“, schätzt Bernd Sablotny, Abteilungsleiter Verkehr in Sachsens Wirtschaftsministerium.

Doch das Bundesverkehrsministerium tritt auf die Euphoriebremse. Entgegen hiesiger Bewertungen ist für Enak Ferlemann im Elbtal die Kapazitätsgrenze „um Längen noch nicht erreicht“. „Dort ginge noch deutlich mehr zu fahren“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär vor zwei Wochen im Verkehrsausschuss des Bundestages. Auch die grenzüberschreitende Ausbaustrecke von Dresden über Görlitz nach Breslau sieht er namens der Bundesregierung weniger dringlich und nicht in der Verantwortung des Bundes. „Es geht mehr um Regional- und Nahverkehrszüge, dafür sind die Länder zuständig“ – so steht’s im Sitzungsprotokoll vom 26. Oktober.

„Sachsens Staatsregierung muss nacharbeiten und in Berlin weitere Überzeugungsarbeit leisten, wenn die Projekte eine Chance haben sollen“, sagt Stephan kühn, Ausschussmitglied und Bundestagsabgeordneter der Grünen. Sachsen ist am Zug.

Sachsen hatte elf Schienenprojekte gemeldet, fünf sind durch. Fünf stehen seit 2003 im Plan: Leipzig–Dresden, Dresden–Berlin, Karlsruhe–Nürnberg–Leipzig/Dresden, Hof–Nürnberg sowie die Knoten Dresden und Leipzig.



Diese und die neu angemeldete Elektrifizierung Hof–Marktredwitz–Regensburg sind „vordringlicher Bedarf“. Die Elektrifizierung Plauen–Bad Brambach

Der Neubau Dresden–Prag, die Elektrifizierung Dresden–Görlitz–polnische Grenze, Cottbus–Görlitz sowie Leipzig–Chemnitz sind im „potenziellen Bedarf“, aber noch nicht bewertet.



67 Straßenprojekte für 1,8 Milliarden Euro kamen durch. Acht laufen bereits, für 28 „vordingliche“ ist der Bau wahrscheinlich, 20 können geplant werden. 19 andere sind anerkannt, Finanzen und Realisierung unklar. 13 Themen fielen raus. (SZ/mr)









