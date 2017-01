Sachsen investiert in seine Schweiz Der Freistaat hat einen 37,5 Milliarden Euro umfassenden Rekordhaushalt beschlossen. Was bringt das der Region?

Seit Mitte Dezember steht fest, dass der Freistaat Sachsen in den kommenden beiden Jahren rund 37,5 Milliarden Euro Steuergeld für all seine Pflicht- und freiwilligen Aufgaben in die Hand nimmt. Etwa ein Drittel fließt davon in Bildung und Forschung, ein Drittel geht an die sächsischen Kommunen, und rund ein Drittel steht für alle weiteren Aufgaben bereit.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Jens Michel aus Lohmen ist der haushalts- und finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag. Mit den Investitionen für Bauvorhaben in der Sächsischen Schweiz ist er besonders zufrieden. „Das vorgesehene Geld wird die Attraktivität unserer Region weiter steigern“, sagt er. Auf der Festung Königstein will der Freistaat bis 2018 rund 3,65 Millionen Euro verbauen. Zudem stellt er der Gemeinde Königstein für Planungen an den Außenanlagen der Festung rund 200 000 Euro zur Verfügung. 250 000 Euro bekommt die Burg Stolpen für Sanierungen, Schloss Weesenstein erhält für innere und äußere Sanierungsarbeiten an Haupt- und Vorschloss 300 000 Euro. Mit einer halben Million Euro kann der Barockgarten in Großsedlitz rechnen. Für die Restfinanzierung des neuen Pirnaer Finanzamtes sind 3,7 Millionen Euro eingeplant.

Für die sächsischen Städte und Dörfer haben die Landespolitiker in den kommenden zwei Jahren 11,6 Milliarden Euro eingeplant. Verteilt wird das Geld nach der Größe der Orte. Das sachsenweite Lehrerpaket umfasst 214 Millionen Euro. (SZ/wer)

