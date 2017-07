Sachsen investiert 1,6 Millionen in Zittaus Hochschule Das Verwaltungsgebäude an der Hochwaldstraße wird saniert. Das Vorhaben fördert zu großen Teilen der Freistaat.

Symbolbild © Jens Wolf/dpa

Sachsens Umweltstaatssekretär Herbert Wolff hat am Dienstag in Zittau einen Förderbescheid aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ an Landrat Bernd Lange (CDU) übergeben. Der Landkreis erhält daraus 1,6 Millionen Euro für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes auf der Hochwaldstraße. Darüber informiert das sächsische Umweltministerium. Die ehemaligen NVA-Unterkunftsgebäude wurden von 1992 bis 1994 zum Verwaltungskomplex umgebaut. Die Installation und der energetische Zustand entsprechen demnach nicht mehr dem heutigen Stand der Technik.

Bei dem Vorhaben im Gesamtumfang von etwa 2,5 Millionen Euro werden unter anderem das Dach instand gesetzt einschließlich Wärmedämmung, die Fassade gestrichen, die Elektro- und Kommunikationstechnik sowie Sanitäranlagen erneuert. Die mit diesem Bescheid zur Verfügung gestellten Steuermittel werden ergänzt durch 900 000 Euro Eigenmittel des Landkreises Görlitz. Zittau ist mit seinen circa 300 Mitarbeitern nach Görlitz der zweitgrößte Verwaltungsstandort des Landkreises. „Die Investitionsprioritäten der Landkreise, Städte und Gemeinden im Freistaat sind vielfältig“, berichtet Herbert Wolff. Die Sanierung dieses Verwaltungsgebäudes stehe dabei für viele weitere Gebäude in Sachsen, äußert er. Mehr als 2 000 Schulen, Kindergärten, Sportstätten, Straßen und eben auch Verwaltungsgebäude werden mit diesem Programm unterstützt. „Ich freue mich, dass die Kommunen das Programm auf breiter Front nutzen, um ihre Infrastruktur fit für die Zukunft zu machen.“

Das Programm hat der Landtag im Dezember 2015 aufgelegt. Mit 800 Millionen Euro ist es das größte Investitionsprogramm in die kommunale Infrastruktur seit 1990 und dient der Verbesserung der Infrastruktur in Städten, Gemeinden und Landkreisen. Die Kommunen hatten vorab Maßnahmepläne erstellt. Etwa 156 Millionen Euro des Programms stammen aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes, weitere 322 Millionen Euro von den Kommunen sowie vom Freistaat. Bei einem Fördersatz von bis zu 75 Prozent sind Investitionen von mehr als einer Milliarde Euro möglich. (SZ)

