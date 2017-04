Sachsen hoffen auf Entspannung mit der Türkei Das Land ist wichtig für Firmen im Freistaat. Zurzeit herrscht Verunsicherung.

Der Chemnitzer Textilmaschinenhersteller Terrot exportiert einen Großteil seiner Produkte. Hauptabsatzgebiete sind China, Indien und die Türkei. © dpa

Vor dem Referendum in der Türkei an diesem Sonntag hofft Sachsen auf eine Entspannung im deutsch-türkischen Verhältnis – auch aus wirtschaftlichen Gründen. Denn die Türkei gehört zu den 25 wichtigsten Handelspartnern des Freistaats. Trotz des gescheiterten Putschs, der anschließend von Präsident Erdogan ausgerufenen Säuberungen und diplomatischer Verwerfungen zwischen Ankara und Berlin hat sich der Außenhandel laut Wirtschaftsministerium auch im Krisenjahr 2016 positiv entwickelt. So hätten die Ausfuhren um drei und die Einfuhren um vier Prozent zugelegt. Sächsische Unternehmen führten 2016 Waren und Dienstleistungen im Wert von knapp 450 Millionen Euro aus, vor allem Erzeugnisse des Kraftfahrzeug- und Maschinenbaus. Im gleichen Zeitraum wurden für 197 Millionen Euro türkische Produkte in den Freistaat importiert.

Trotz der positiven Entwicklung seien die Unternehmen aufgrund der Lage in der Türkei verunsichert, weiß die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft. „Diese Unsicherheit wirkt sich negativ auf das Investitionsklima und damit auf die wirtschaftlichen Perspektiven im Land aus“, meint Sprecherin Sandra Lange.

„Sächsische Unternehmer arbeiten seit einigen Jahren gut mit ihren türkischen Partnern zusammen“, betont Minister Martin Dulig (SPD). „Wir unterstützen dies mit der Wirtschaftsförderung Sachsen seit Jahren und werden dies auch künftig tun.“ Doch so richtig auf Tuchfühlung geht er angesichts der Lage nicht. „Die Pflege der Kontakte in die Türkei konzentriert sich auf Treffen in Sachsen“, heißt es im Ministerium. „Einen Türkeibesuch kann sich Minister Dulig unter den gegenwärtigen politischen Umständen nicht vorstellen.“

Ein solches von der Wirtschaftsförderung gefördertes Treffen in Sachsen gab es zuletzt im vergangenen Monat in Leipzig. Am Rande der internationalen Fachmessen Intec/Z kamen Vertreter des Maschinenbauverbandes Turkish Machinery mit ihren Kollegen vom Innovationsverbund Maschinenbau Sachsen VEMASinnovativ zusammen. „Die Politik war von dem Treffen weitestgehend ausgeklammert“, sagt Lars Georgi von VEMASinnovativ. Zumindest offiziell. „Was am Rande mitschwingt ist, dass die Leute sagen, dass sie im Moment nichts entscheiden können. Das betrifft weitere Schritte zur Zusammenarbeit, Kooperationen und Investitionen.“ Auch weitere Treffen der Verbände könnten aufgrund der aktuellen Situation nicht verabredet werden. „Dabei gibt es Ideen genug.“

Außerhalb der Wirtschaft halten sich die sächsisch-türkischen Beziehungen sehr in Grenzen: Ein von Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) geplanter Türkeibesuch wurde im Sommer 2013 angesichts gewaltsamer Proteste gegen die islamisch-konservative Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan in letzter Minute abgesagt. Offiziell wurde das mit dem heimischen Hochwasser begründet. Nachgeholt wurde er nie.

Der letzte Besuch eines türkischen Botschafters im Freistaat ist auch schon lange her. Ein Konsulat gibt es nicht, zumal auch nur sehr wenige Türken in Sachsen leben. Ende 2015 waren es nach Angaben des Statistischen Landesamtes gerade einmal 4 268 türkische Staatsbürger. Aktuellere Daten liegen nicht vor. Ihre Zahl hat aber in den vergangenen Jahren kontinuierlich leicht zugelegt.

Deutlich und sprunghaft gestiegen ist dagegen seit dem gescheiterten Putsch im Juli die Zahl der türkischen Asylbewerber in Sachsen. Wurden im ersten Halbjahr 2016 von türkischen Staatsbürgern in Sachsen noch 98 Asylanträge gestellt, waren es nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in den letzten sechs Monaten 2016 schon 312. Im ersten Quartal dieses Jahres kamen 84 weitere hinzu.

Einzige Stadt im Freistaat mit einer Partnergemeinde in der Türkei dürfte laut sächsischem Städte- und Gemeindetag Seifhennersdorf sein. Der Bund mit Ünye an der Schwarzmeerküste kam 1999 auf Initiative eines türkischen Geschäftsmannes zustande, besteht laut Bürgermeisterin Karin Berndt (parteilos) aber eigentlich nur auf dem Papier. „Wir als Seifhennersdorfer waren noch nicht zu Besuch in der Türkei und die aus Ünye auch noch nie bei uns.“ Der Kontakt laufe nur über das Textilunternehmen des türkischen Investors und „da gibt es überhaupt keine Probleme“, sagt Berndt. (dpa)

