Sachsen hilft mehr beim Netzausbau Eigentlich hätte Weißwasser für den Breitbandausbau Eigenmittel von 300 000 Euro aufbringen müssen. Die übernimmt nun der Freistaat.

Zum Jahreswechsel hat ein Brief das Weißwasseraner Rathaus erreicht, was ein Lächeln in das Gesicht von Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) gezaubert hat: „Es soll in Sachsen 100 Prozent Förderung für den Breitbandausbau geben“, sagt er. Insgesamt bewegen sich die Investitionen in Weißwasser, die innerhalb der kommenden drei Jahre in die digitale Infrastruktur fließen sollen, um etwa eine Million Euro. Die Stadt hatte dazu bereits einen Fördermittelbescheid samt Deckelungsbeitrag des Freistaates erhalten – hätte aber dazu Eigenmittel von etwa 300 000 Euro selbst beisteuern müssen. „Das Geld können wir nun für anderes verwenden“, erklärt der Oberbürgermeister. Im Rahmen Haushaltsdebatte, die am kommenden Montag in einer nichtöffentlichen Ausschusssitzung beginnt, sind das sicherlich gute Nachrichten.

Einziger Wermutstropfen beim Ausbau des Breitbandes: Die Deutsche Telekom versicherte zwar, die weißen Flecken in Weißwasser auszumerzen, allerdings setze laut Torsten Pötzsch das Unternehmen auf bereits verlegte Kupferkabel, anstatt neue Glasfaserkabel unter die Erde zu bringen. Die Kupferkabel können mittels „G.fast“-Technologie eine Übertragungsgeschwindigkeit von etwa 30 Megabit pro Sekunde erreichen. Glasfaserkabel hingegen erreichen eine schnellere Datenübertragung. Betroffen ist in Weißwasser vor allem das Alte Dorf. Die Neubaugebiete sind bereits mit Glasfaserkabel erschlossen.

