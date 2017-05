Sachsen gibt mehr Geld für Straßen 60 Millionen Euro mehr hat die Landesregierung für kommunale Straßen beschlossen. Davon profitiert die Region.

Pirna/Freital. Erst vor Kurzem hatte die Staatsregierung 32 Millionen Euro zusätzlich für Straßen bewilligt, nun schiebt sie noch einmal fast doppelt so viel Geld hinter. „Der Freistaat lässt die Kommunen in diesem für alle Bürgerinnen und Bürger wichtigen Bereich nicht allein. Mit dem frischen Geld kann der Sanierungsstau der vergangenen Jahre weiter abgebaut werden“, sagt Dagmar Neukirch, SPD-Landtagsabgeordnete aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Und der Pirnaer CDU-Abgeordnete Oliver Wehner sagt: „Die zusätzlichen Mittel werden in den Kommunen für dringend notwendige Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten benötigt.“

Konkret können in der Region folgende Bauarbeiten umgesetzt werden: In Pirna werden die Geh- und Radwege an der Äußeren Pillnitzer Straße erneuert, der Elberadweg wird weiter instand gesetzt und die Fahrbahn der Zehistaer/Liebstädter Straße erneuert. In Mühlsdorf wird die Richard-Wagner-Straße ausgebaut, und Rathen bekommt eine neue Stützmauer entlang des Elberadweges am Wehlener Weg.

