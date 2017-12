Sachsen fördert Anbau am Schiller-Gymnasium Knapp 2,5 Millionen Euro wird die Stadt Pirna für den geplanten Anbau am Pirnaer Gymnasium erhalten.

Pirna. Der Freistaat Sachsen fördert den geplanten Anbau am Pirnaer Schiller-Gymnasium an der Seminarstraße finanziell. Knapp 2,5 Millionen Euro wird die Stadt für das Großvorhaben erhalten. Laut des CDU-Landtagsabgeordneten Oliver Wehner stammen die Mittel aus dem im Landtag beschlossenen Haushaltplan für den Schulhausbau in Sachsen. Pirna will die Bildungsstätte im kommenden Jahr erweitern lassen, um die Platznot zu lindern.

Im Hof des Gymnasiums entsteht ein Anbau mit einer Fläche von insgesamt 2 400 Quadratmetern für neue Klassen- und Fachräume. Über einen Glasgang werden Neu-und Altbau miteinander verbunden. Der Anbau wird gleich so konstruiert, dass er im Bedarfsfall nochmals aufgestockt werden kann. Rund 850 Schüler lernen derzeit am Schiller-Gymnasium, der Platz reicht längst nicht mehr für alle. Ein Teil der Schüler wird bis zu Fertigstellung des Anbaus interimsweise in Schulcontainern unterrichtet. (SZ/mö)

