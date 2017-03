Sachsen-Dialog beginnt in Döbeln Mit Bürgern soll über die Zukunft des Freistaates Sachsen diskutiert werden. Dabei kann jeder mitmachen.

„Wir wollen mit Menschen aus ganz Sachsen ins Gespräch kommen“ – Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich. © dpa

Die Sächsische Staatskanzlei will in Döbeln eine Diskussion zur Zukunft des Freistaates Sachsen starten. „Miteinander in Sachsen – Für eine starke Zukunft“ heißt das neue Bürgerdialog-Projekt. Döbeln ist neben Plauen und Bischofswerda eine der Städte, in denen in den nächsten Monaten die ersten von insgesamt sechs Dialog-Veranstaltungen durchgeführt werden. Sie dienen der Diskussion und der Erarbeitung von Vorschlägen für regionale und überregionale Themen, teilt die Staatskanzlei mit. Die diskutierten Themen werden vorab von per Zufallsprinzip ausgewählten Bürgern aus den jeweiligen Gemeinden festgelegt. Die Veranstaltungen sind nach Anmeldung für alle Bürger der jeweiligen Regionen offen. Parallel dazu wird die Möglichkeit bestehen, unter www.dialog.sachsen.de online mitzudiskutieren.

Die Ergebnisse der Dialogveranstaltungen wie auch der Online-Diskussion werden dokumentiert, in einem Zwischenbericht ausgewertet und ab Herbst 2017 weiterentwickelt, so die Staatskanzlei weiter. Ein Kongress, auf dem der Abschlussbericht mit seinen Themen und Vorschlägen diskutiert wird, soll die Ergebnisse 2018 zusammenfassen.

Ministerpräsident Stanislaw Tillich sieht in der Initiative die Chance, bei Bürgerinnen und Bürgern in Sachsen das Vertrauen in die Demokratie zu stärken und sie aktiv in politische Prozesse einzubinden: „Wir wollen mit Menschen aus ganz Sachsen ins Gespräch kommen und über unsere gemeinsame Zukunft beraten“, sagte Tillich.

zur Startseite