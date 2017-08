Sachsen-Classic mit Station in Kamenz 180 Oldtimer rollen Sonnabend durch Ostsachsen. Auch in der Lessingstadt wird kurz gehalten.

Jedes Jahr ein Hingucker: die Sachsen-Classic-Tour. © dpa/dpaweb

Vom 17. bis 19. August fahren rund 180 Fahrzeuge aus acht Jahrzehnten Automobilgeschichte auf malerischen Strecken durch die schönsten Orte des Freistaats. Am Sonnabend erweist die 15. Sachsen Classic Rallye nach längerer Pause wieder einmal Ostsachsen die Ehre: Erstmals kommt das Feld dabei auch nach Bautzen und durchfährt mit Neudörfel auch den Geburtsort von Stanislaw Tillich sowie dessen Familienwohnort Panschwitz-Kuckau. Zusätzlich dazu wird die Durchfahrt des Teilnehmerfeldes durch fünf Orte in Ostsachsen von Streckensprechern begleitet. Sie stehen in Sebnitz und Bautzen am Hauptmarkt, in Bischofswerda, vor dem Rathaus in Kamenz und auf dem Gelände der Radeberger Brauerei in Radeberg.

Die 15. Sachsen Classic Rallye startet am Donnerstag um 12 Uhr auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau. Während der drei Tage müssen die Teilnehmer 15 Zeitkontrollen, 20 Wertungsprüfungen und mehrere „geheime“ Tests absolvieren, die nicht im Roadbook verzeichnet sind. Das Team von Organisationschef Harald Koepke hat sich einige kleine Gemeinheiten für die Teilnehmer ausgedacht. „Besonders knifflig sind dabei Wertungsprüfungen, bei denen nicht gebremst werden darf oder das Fahrzeug präzise rückwärts bewegt werden muss“, so Koepke. Am Sonnabend ist man gegen 12.35 Uhr am Markt in Elstra, 13.15 Uhr bei TDDK in Straßgräbchen und gegen 13.50 Uhr in Kamenz. Zuschauer sind gern gesehen, sie sollten aber mit Abweichungen von plus/minus 20 Minuten rechnen, heißt es. (SZ)

