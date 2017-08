Sachsen Classic kommt nach Bautzen Mitte August ist Sachsens größtes rollendes Automobilmuseum wieder unterwegs. Sogar mit einer Rundfahrt durch Ostsachsen.

Solche schmucken Oldtimer werden Mitte August mit der 15. Sachsen Classic auch nach Bautzen kommen. © Motor Presse Stuttgart

Etwa 180 historische Fahrzeuge aus acht Jahrzehnten Automobilgeschichte rollen vom 17. bis 19. August auf malerischen Strecken durch die schönsten Orte des Freistaats. In diesem Jahr erweist die 15. Sachsen Classic Rallye im Rahmen ihres kleinen Jubiläums nach längerer Pause wieder einmal Ostsachsen die Ehre: Am Sonnabend, dem dritten Tag der Rallye, sind die Fahrzeuge kreuz und quer in der Region unterwegs.

Dabei führt die Strecke die Teilnehmer so weit nach Ostsachsen hinein wie noch nie in der 15-jährigen Geschichte der Sachsen Classic. Erstmals kommt das Feld dabei auch in die Senf-Stadt Bautzen. Um die Attraktivität der Veranstaltung für die Autofans in Ostsachsen zu steigern, werden am Sonnabend die Streckensprecher nicht wie an den beiden Vortagen nur am Start und im Zieleinlauf das Publikum mit Fakten und Anekdoten zu den Teilnehmerfahrzeugen unterhalten. Zusätzlich dazu wird die Durchfahrt des Teilnehmerfeldes durch fünf Orte in Ostsachsen von Streckensprechern begleitet. Sie stehen in Sebnitz und Bautzen am Hauptmarkt, in Bischofswerda, vor dem Rathaus in Kamenz und in der Radeberger Brauerei in Radeberg. Die 15. Sachsen Classic Rallye startet am Donnerstag, dem 17. August, auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau zur 128 Kilometer langen Sachsenring-Etappe. Die Strecke führt über Meerane, Chemnitz und den Sachsenring ins Ziel zurück zum Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau. Am zweiten Rallyetag wartet die 249 Kilometer lange Erzgebirge-Etappe auf die Teilnehmer. Dabei starten die Fahrzeuge vom Platz der Völkerfreundschaft zu ihrem Tagesziel in Bad Schandau inklusive eines Abstechers ins benachbarte Tschechien. Die dritte und letzte Etappe endet nach der Rundtour durch Ostsachsen in Dresden an der Gläsernen Manufaktur, wo mittlerweile die E-Fahrzeuge von VW montiert werden.

Während der drei Tage müssen die Teilnehmer 15 Zeitkontrollen, 20 Wertungsprüfungen und mehrere „Geheime“ absolvieren, die nicht im Roadbook verzeichnet sind. Das Team von Organisationsleiter Harald Koepke hat sich in diesem Jahr einige kleine Gemeinheiten für die Teilnehmer ausgedacht. „Besonders knifflig sind dabei Wertungsprüfungen, bei denen nicht gebremst werden darf oder das Fahrzeug präzise rückwärts bewegt werden muss“, freut sich Koepke. (SZ)

www.motorpresse.de

zur Startseite