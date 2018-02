Sachsen beim „Zug der fröhlichen Leute“

Zwei sächsische Karnevalsvereine und die Schalmeienkapelle Cottbus-Lauta sind am jetzigen Sonntag, dem 11. Februar, ab 13.11 Uhr das närrische Salz beim großen Cottbuser „Zug der fröhlichen Leute“: Zum 27. Mal ziehen über 4 000 Närrinnen und Narren aus vier Bundesländern mit rund 100 Festwagen, Kapellen, Kutschen und Reitern vom Cottbuser Stadtteil Sandow zum Viehmarkt. An der 3,5 Kilometer langen Strecke werden beim größten ostdeutschen Karnevalsumzug wieder über 100 000 Schaulustige erwartet.

Mit der Startnummer 18 präsentiert sich der Karnevalsclub Groß Düben bei Weißwasser unter dem Motto „Groß Düben außer Rand und Band – 60 Jahre in Narrenhand“. Der Elferrat Bad Muskau will mit der Startnummer 21, dem neuen Prinzenpaar Jupp/Martin und Janine und einem 40-köpfigen Fußvolk die 63. Session unter dem närrischen Schlachtruf „Bad Muskau – Allan“ vorstellen. Auf drei großen Bühnen gibt es närrische Programme, und anschließend wird im 2 000 Quadratmeter großen und beheizten Festzelt am Viehmarkt gefeiert, dass die Schwarte kracht. Der Rundfunk-Berlin-Brandenburg (RBB) überträgt das närrische Spektakel des Karneval Verbandes Lausitz (KVL) live und ab 20.15 Uhr die Aufzeichnung der diesjährigen Karnevalsgala „Heut‘ steppt der Adler“ aus der Cottbuser Stadthalle. (kay)

