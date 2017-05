Sachse gewinnt 77 777 Euro Ein Spieler aus Mittelsachsen hat bei der Ziehung am Sonnabend gewonnen.

Für einen Glückspilz aus dem Landkreis Mittelsachsen beginnt der Wonnemonat Mai mit einer schönen Überraschung. Er gewinnt 77.777 Euro nach der Samstagsziehung am 29. April. Auf seinem Spielschein stimmen 6 der 7 Spiel-77-Zahlen mit den Gewinnzahlen in der richtigen Reihenfolge überein – und das bedeutet einen Gewinn in der 2. Gewinnklasse bei Spiel 77.

Die Samstagsziehung brachte zudem 4 Super-Fünfer im LOTTO 6aus49 nach Sachsen. Mit diesen „5 Richtigen plus Superzahl“ gewinnen Lotto-Freunde aus Chemnitz und Görlitz sowie aus den Landkreisen Meißen und Zwickau jeweils rund 11.333 Euro. (DA)

zur Startseite