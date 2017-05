Sachschaden und Fahrerflucht Ein Zaun und ein Straßenschild in Hainewalde tragen Schäden davon, weil ein noch Unbekannter mit seinem Auto von der Straße abkommt.

Die Polizei ermittelt. © SZ-Archiv

Aus dem Polizeibericht vom 2. Mai zurück 1 von 4 weiter Diebe stehlen mehrere BMW Görlitz. In der Nacht zu Montag stahlen in Görlitz Unbekannte zwei Fahrzeuge. Von der Rauschwalder Straße verschwand ein blauer 3er-BMW. Der etwa zehn Jahre alte Wagen war auf das amtliche Kennzeichen GR-CR 885 zugelassen. Den Zeitwert des Autos schätzte der Eigentümer auf rund 10000 Euro. Auch auf der Spremberger Straße waren Langfinger am Werk und entwendeten einen schwarzen BMW. Der etwa neun Jahre alte 5er hatte das amtliche Kennzeichen BOR-QB 645. Den Zeitwert des Pkw schätzte der Eigentümer auf rund 8500 Euro. Die Soko Kfz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Nach den Autos wird international gefahndet. In zwei Keller eingedrungen Görlitz. In der Nacht zu Montag sind in Görlitz Unbekannte in zwei Wohnhäuser an der Erich-Weinert-Straße eingedrungen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Kellern der Gebäude und entwendeten unter anderem ein Fahrrad der Marke Kalkhoff sowie diverse elektrische Werkzeuge und alkoholische Getränke. Den Stehlschaden schätzten die Eigentümer auf insgesamt rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachschaden und Fahrerflucht Hainewalde. Am Montagnachmittag befuhr in Hainewalde ein derzeit noch Unbekannter mit seinem Wagen die Talstraße und bog nach rechts in den Hüttigsweg ab. Dabei kam das Fahrzeug aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun sowie einem Straßenschild. Anschließend wendete der Fahrer seinen Pkw und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Radfahrer zusammengestoßen Krauschwitz. Am Montagnachmittag befuhr eine 27-jährige Deutsche mit ihrem Drahtesel den Radweg zwischen Weißwasser und Krauschwitz. Als die Frau eine Bäckertüte verlor, bremste sie ab. Ein nachfolgender 41-jähriger Deutscher übersah dies offenbar und fuhr mit seinem Fahrrad gegen das Zweirad der 27-Jährigen. Beide stürzten. Anschließend fuhr der 41-Jährige weiter, meldete sich jedoch wenig später bei der Polizei. Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen zum Verdacht der Fahrerflucht sowie der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

