Sachschaden höher als Beute

Weil er Geld für Drogen brauchte, wurde ein Radebeuler immer wieder zum Dieb. Er will nun Therapie statt Strafe.

Radebeul/ Pirna. Es ist nicht das erste Mal, dass Christopher J. vor Gericht steht. Von frühester Jugend an ist er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ursache dafür sind Drogen- und Spielsucht. Bereits mit 14 Jahren will er laut eigener Aussage Marihuana geraucht haben. Später kam Crystal dazu. Da sei er 16 oder 17 Jahre alt gewesen, sagt der heute 25-Jährige. Zu Beginn habe er das Ganze noch im Griff gehabt und nur ein- oder zweimal im Monat Crystal konsumiert. „Das ist aber schnell mehr geworden. Am Ende habe ich täglich rund anderthalb Gramm gebraucht“, sagt er weiter.

Was dann folgte, ist nahezu klassisch. Er begann eine Lehre, brach sie nach kurzer Zeit aber ab. Wenig später bekam er eine neue Ausbildungsstelle. Die verlor er wegen seines Drogenkonsums auch recht schnell. Eine erste Haftstrafe ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten. Die einzige blieb sie nicht. Sogar einen Entzug hat Christopher J. schon hinter sich. Lange drogenfrei war er aber nicht geblieben. Auch seine Spielsucht hat er nicht in den Griff bekommen. Und mit dem Rückfall wurde er immer wieder kriminell.

Angeklagt war er nun vor dem Amtsgericht Pirna, weil er im Zeitraum von August 2016 bis Juni 2017 in verschiedene Häuser, darunter in gleich mehrere Hotels im Kurort Gohrisch, eingebrochen war.

Vor dem Schöffengericht bestreitet der Mann aus Radebeul keine der neun angeklagten Taten, von denen fünf im Versuch stecken geblieben waren. In diesen Fällen war Christopher J. nur in die jeweiligen Gebäude eingebrochen, hatte sie dann aber unverrichteter Dinge wieder verlassen, weil er kein Bargeld gefunden hatte. Auch beging er nicht alle Beutezüge allein. Stellenweise wurde er dabei von zwei polizeibekannten Männern begleitet.

Dass ihn die immensen Sachschäden, die er bei den Einbrüchen verursachte, am Ende teurer zu stehen kommen könnten als alles andere, hatte er nie bedacht. So beträgt allein der Wert des Parkautomaten vor der Touristeninformation in Königstein rund 17 700 Euro. Ihn hatte der Angeklagte zusammen mit Komplizen im Juni vergangenen Jahres zu knacken versucht. Gelungen war das allerdings nicht. Zum Vergleich: Das Stehlgut aus allen angeklagten Einbrüchen ist rund 6 000 Euro wert.

In Pirna stand von vornherein fest, dass Christopher J. bei einer erneuten Verurteilung keine Bewährung erwarten kann, da er aktuell bereits eine Haftstrafe in anderer Sache verbüßt. Diese konnte aber in das Urteil mit einbezogen werden. Insgesamt muss J. nun für zwei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Allerdings wurde vom Gericht bei der Urteilsfindung Paragraf 35 des Betäubungsmittelgesetzes angewandt. Das bedeutet, dass die Strafe zugunsten einer Therapie zurückgestellt werden kann. Die Hoffnung ist, dass der Angeklagte dadurch seine Sucht überwindet und zukünftig ein straffreies Leben führt.

