Sachbeschädigung durch Graffiti Mit roter und orangener Farbe Hauswände und Autos in Görlitz beschmiert.

Symbolfoto © dpa

Unbekannte haben Sonnabendnacht zwei Hauswände, ein Verkehrszeichen und vier am Fahrbahnrand abgestellte Pkw auf der Theodor-Körner-Straße mit Graffiti in roter und orangener Farbe beschmiert. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5 000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat der Kriminaldienst des Polizeirevieres Görlitz übernommen. (szo)

