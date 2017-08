S 96: Umleitung sorgt weiter für Ärger Vor fast sechs Wochen ist der Bau der Staatsstraße gestartet. Die großräumige Umleitung erst 14 Tage später. Zu den Gründen gibt es verschiedene Aussagen.

An der Volkersdorfer Ortsdurchfahrt wird gebaut. Ohne Probleme. Für Diskussionen sorgt dagegen weiter das Hickhack um die Umleitungen. © Norbert Millauer

Noch immer rollen viele Fahrzeuge durch Volkersdorf. „Auch Lkws und sogar ein Auto mit einem Boot hintendran“, sagte Frank Großmann (ULR) in der jüngsten Sitzung des Radeburger Stadtrats. Dabei ist die schmale Waldteichstraße eigentlich nur als Umleitung für Anwohner und den Linienbus gedacht. „Da die überörtliche Umleitung aber die ersten zwei Wochen fehlte, haben viele gesehen, dass man weiter durch den Ort fahren kann, trotz der gesperrten Staatsstraße.“ Und so müssten die Anwohner auch jetzt weiter mit der Verkehrsbelastung klarkommen. Einschließlich Schäden, wie ein jüngst kaputt gefahrener Gartenzaun.

Nach dem Start für den lange geplanten Bau der Ortsdurchfahrt am 17. Juli hatte die SZ versucht, durch mehrere Nachfragen beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), der Stadt Radeburg und dem Verkehrsamt des Landkreises herauszubekommen, warum es zu den Unstimmigkeiten bei der überörtlichen Umleitung gekommen war. Denn sowohl die Stadt als auch das Lasuv hatten vor Baubeginn beide Umleitungen angekündigt: die im Ort für die Anwohner und die über Moritzburg für den Durchgangsverkehr in Richtungen Radeburg und Dresden.

Vom Lasuv hieß es, die Entscheidung, vorerst auf die große Umleitung zu verzichten, sei bei einer Vor-Ort-Beratung am Tag des Baubeginns getroffen worden. Ganz anders las sich das dagegen in der Stellungnahme des Kreisverkehrsamtes, aus der die SZ in einem Beitrag vom 4. August zitiert hatte. Demnach sei bei den Beratungen im Vorfeld davon ausgegangen worden, die großräumige Umleitung erst entsprechend den Erfordernissen und bei Bauabschnittswechsel zu aktivieren.

Dem widerspricht jetzt Radeburgs Bürgermeistern Michaela Ritter in einer Stellungnahme. In dieser schreibt sie: „Bereits im Januar 2017 erfolgten Abstimmungen zum Bauablauf, in denen wir als Stadt unsere Forderungen zur großräumigen Umleitung des Fernverkehrs auf der S 81 über Moritzburg sowie über die Autobahn A 13 und eine interne Umleitung für Busverkehr und Anwohner über die Waldteichstraße/Moritzburger Straße durchsetzten.“

In der Sächsischen Zeitung vom 4. August sei dann auf eine angebliche weitere Beratung des Kreisverkehrsamtes mit der Stadt Radeburg Ende Juni Bezug genommen worden, in der anderslautende Entscheidungen zur großräumigen Umleitung getroffen worden sein sollen. Aufgrund dessen seien in der Bauvorbereitung die Tafeln für eine großräumige Umleitungsführung nicht hergestellt worden.

„Ich möchte an dieser Stelle sehr deutlich werden: Diese Aussagen widersprechen den tatsächlichen Fakten. Zu keinem Zeitpunkt wurde ein eventueller Wegfall der überörtlichen Umleitung durch die Stadt Radeburg thematisiert. Die Umleitung wurde im Januar 2017 festgelegt und im Protokoll der Bauanlaufberatung vom 9. Juni nochmals bestätigt. Insofern sind wir auch nie von einer anderen Umsetzung ausgegangen. Insbesondere hat es keine diesbezügliche Abstimmung zwischen Verkehrsbehörde und Stadt Radeburg gegeben. Eine entsprechende Ad-hoc-Entscheidung unmittelbar vor Baubeginn hätte allen Vorabsprachen widersprochen und wäre für die Stadt Radeburg in jeder Weise nachteilig gewesen“, schreibt die Rathauschefin weiter.

Abgesehen davon sei die Waldteichstraße für derartige Belastungen nicht ausgelegt und von den verkehrstechnischen Verhältnissen nicht geeignet. „Eine ,Übernutzung‘ ist unverhältnismäßig und führt neben einer massiven Belastung der Anwohner auch zu einer zu erwartenden deutlichen Verschlechterung des Straßenzustandes.“ Ein Kostenausgleich für eine am Ende der Gesamtbaumaßnahme dann zu erwartende Instandsetzung der Waldteichstraße sei nicht vereinbart worden und sei der Stadt Radeburg auch nicht zuzumuten.

Das Kreisverkehrsamt hatte in seiner Stellungnahme vom 2. August geschrieben: In der am 26. Januar 2017 stattgefundenen Abstimmungsberatung zur Verkehrsführung wurde gemeinsam mit der Polizeidirektion Dresden, dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr, der Stadtverwaltung Radeburg sowie unserer Behörde festgelegt, im Rahmen der Bauausführung der Abschnitte eins und zwei eine innerörtliche Umleitung über die kommunale Waldteichstraße zu aktivieren.“ Diese Verfahrensweise sei am 28. Juni 2017 nochmals im Gespräch mit der Stadtverwaltung Radeburg, als Baulastträger der Waldteichstraße, verifiziert und am 5. Juni 2017 durch das Kreisverkehrsamt für den ersten Bauabschnitt verkehrsrechtlich angeordnet worden. Die großräumige Umleitungsführung sollte entsprechend Erfordernis und bei Bauabschnittswechsel aktiviert werden. Und weiter heißt es vom Verkehrsamt: „Diese Verfahrensweise wurde aufgrund der bekannten Verkehrsbelastungszahlen aus der Verkehrszählung von 2015 und mit Blick auf die im August/September 2017 stattfindenden Großveranstaltungen im Raum Moritzburg als sinnvoll erachtet. Aufgrund dieser Entscheidung wurden in der Bauvorbereitung die erforderlichen Plantafeln für eine großräumige Umleitungsführung nicht hergestellt.“

Michaela Ritter hat ihrer Position auch dem Landratsamt mitgeteilt. „Bisher habe ich aber noch keine Antwort bekommen“, sagte die Bürgermeisterin gestern.

zur Startseite