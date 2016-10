S 177 ab Mittwoch gesperrt Für Autofahrer werden zwischen Feldschlößchen und Seifersdorf Umleitungen eingerichtet.

Die viel befahrene S 177 zwischen Feldschlößchen und Seifersdorf ist ab Mittwoch gesperrt. Nach Angaben des Landratsamtes Bautzen wird auf dem Abschnitt neuer Asphalt verlegt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte November.

Für Autofahrer werden zwei Umleitungen eingerichtet. Für Pkw führt sie durch den Ort Wachau. Lkw-Fahrer müssen über die A4 fahren und die Anschlussstellen Pulsnitz und Ottendorf nutzen. Das ist ein Plus von knapp zehn Kilometern. Im SZ-Artikel „Umweg für 8000 Autos am Tag“ wurde fälschlicherweise ein Baubeginn am Montag genannt. Dabei handelte es sich um ein Versehen. (SZ)

