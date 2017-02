S-Bahnzüge sollen genauer angezeigt werden Für den 15-Minutentakt ab Anfang April sind verschieden lange Bahnen zwischen Dresden und Meißen im Einsatz.

Der S-Bahnsteig in Radebeul-Kötzschenbroda. Hier soll künftig angezeigt werden, ob ein langer oder kurzer Zug hält. © Norbert Millauer

Der inzwischen fest vom Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) versprochene S-Bahntakt im 15-Minutenabstand ab dem 3. April wird eine weitere Neuerung haben.

Wie VVO-Sprecher Christian Schlemper ankündigte, werden die Züge im Wechsel mit vier und zwei Wagen fahren. Der Halbstundenzug werde der längere sein, der zur Viertelstunde der kürzere Zug.

Weil sich viele Fahrgäste im Berufsverkehr aber bereits auf dem Bahnsteig aus Gewohnheit dort aufstellen, wo üblicherweise beim Vierwagenzug die Tür sein wird, soll die wechselnde Zuglänge auch auf den Bahnsteiganzeigen angeschrieben stehen. Der VVO-Sprecher: „Wir reden gerade mit der Bahn wegen eines Zusatzes auf der Anzeigetafel. Damit ist ja auch ein schnelleres Ein- und Aussteigen gesichert.“

Ab 3. April rollen die Züge montags bis freitags zwischen 5 Uhr und 8.30 Uhr sowie von 14 Uhr bis 19 Uhr viermal pro Stunde zwischen Dresden, Radebeul, Coswig und Meißen.

Der am Montag in Meißen unterzeichnete Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren und endet – wie der Vertrag für die anderen Leistungen des S-Bahn-Netzes – im Dezember 2027. Um den dichteren Takt auch praktisch auf der Schiene umsetzen zu können, stehen laut Verkehrsverbund aktuell fünf Zuggarnituren bereit. Eine davon dient als Reserve.

In den ersten Monaten des Betriebes werden die Wagen einer Mitteilung zufolge schrittweise unter anderem mit Klapptischen und Videokameras ausgestattet, um sie an das Niveau der übrigen S-Bahnwagen anzupassen. Rund zwei Millionen Euro sollen in den Umbau fließen.

Der verkürzte Takt auf der S-Bahn zwischen Dresden und Meißen war schon lange gefordert worden. Rund 9 000 Fahrgäste sind hier täglich unterwegs.

