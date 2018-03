S-Bahnen zum Flughafen fallen aus

Das Eine ist ohne das Andere nicht zu haben. Das erleben S-Bahnfahrer ab diesem Montag wieder hautnah. Denn die Bauarbeiten für die Modernisierung des Streckennetzes der Deutschen Bahn sorgen für Umleitung und Schienenersatzverkehr. So fährt die S-Bahn-Linie 2 zwischen dem 5. März ab 16.15 Uhr und 25. März nicht zwischen Neustädter Bahnhof und Flughafen. Als Ersatz fahren Busse über die Hansastraße dorthin und weiter zu Grenzstraße und Bahnhof Klotzsche. Dort enden auch die Züge der Linie RB 33, die zwischen Dresden und Königsbrück verkehrt. Wer zum Bahnhof Neustadt oder zum Hauptbahnhof will, muss ab Klotzsche die Städtebahn oder die Trilex-Züge nutzen. Die Züge der Linie RB 34 zwischen Dresden und Kamenz starten einige Minuten früher in Dresden. Ab Radeberg fahren sie dann nach regulärem Plan. Die Fahrzeiten der Züge des Trilex in Richtung Zittau und Görlitz verschieben sich teilweise ebenfalls. (SZ)

www.deutschebahn.com (Tel. 8526555)

