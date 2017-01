S-Bahn über Thiendorf nach Radeburg Mit einem ungewöhnlichen Vorstoß wendet sich die Wirtschaftsregion Lausitz ans Land Brandenburg.

Region Großenhain. Ein Beitrag in der Lausitzer Rundschau vom Montag erhitzt die Gemüter zwischen Ortrand und Radeburg. Die Wirtschaftsregion Lausitz, ein Zusammenschluss der fünf Städte Lauchhammer, Schwarzheide, Senftenberg, Großräschen und Finsterwalde, fordert vom Land Brandenburg, die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg räumlich auf direktem Weg mit dem Ballungszentrum der sächsischen Landeshauptstadt zu verbinden.

Gedacht ist an eine S-Bahn-Direktverbindung vom neuen Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) zum Flughafen Dresden-Klotzsche über Königs Wusterhausen, Lübbenau, Großräschen, Senftenberg, Schwarzheide, Ortrand, Thiendorf und Radeburg. Der Schienenstrang von Ortrand bis Dresden-Flughafen müsste allerdings völlig neu geschaffen werden – in Landschaftsschutzgebieten.

„Der Strukturwandel in der Lausitz und die wirtschaftliche Entwicklung in völlig neuen Geschäftsfeldern bedarf einer konsequent ausgebauten Infrastruktur“, begründen die Bürgermeister ihren Vorstoß. Insbesondere seien die Verkehrsverbindungen an die beiden angrenzenden Ballungszentren Berlin und Dresden „Grundlage für die stärker werdenden Pendlerbeziehungen, aber auch für die Korrespondenz zu den Flughäfen, Hochschuleinrichtungen und strukturbestimmenden Unternehmen“, zitiert die Lausitzer Rundschau. Eine Direktverbindung im Stundentakt könne optimale Pendlerbeziehungen herstellen und die touristische Entwicklung des Lausitzer Seenlandes voranbringen.

zur Startseite