S-Bahn-Schütze in Psychiatrie Die angeschossene Polizistin kämpft weiter um ihr Leben. Noch immer ist der genaue Tathergang unklar.

Polizisten patrouillieren vor dem S-Bahnhof in Unterföhring. © dpa

Der Schütze, der am Dienstagmorgen am S-Bahnhof Unterföhring um sich geschossen hat, befindet sich in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. Gegen ihn wurde zunächst Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt. Aufgrund seines Zustandes wurde zudem ein Unterbringungsbefehl erlassen, sagte ein Sprecher der Münchner Polizei am Mittwoch. Die Ermittlungen liefen weiter.

Der 37-Jährige hatte tags zuvor am Unterföhringer Bahnhof im Münchner Speckgürtel einem Polizisten die Pistole entrissen und dessen Kollegin in den Kopf geschossen. Die 26-Jährige war am Mittwoch weiter in Lebensgefahr. Auch zwei Passanten wurden verletzt, sie erlitten Schussverletzungen am Arm und am Bein.

Der in Oberbayern geborene Mann lebte nach neuen Informationen bei seinem Vater in den USA und war auf Europareise. Zeugen hätten ausgesagt, er habe sich in der S-Bahn auffällig benommen, etwa Selbstgespräche geführt, sagte Polizeipräsident Hubertus Andrä. Dann habe der Mann einem zugestiegenen Fahrgast mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Kontrolle durch eine herbeigerufene Polizeistreife am Bahnsteig Unterföhring sei zunächst Routine gewesen, so Andrä. Dann ging der Mann aber plötzlich auf den Polizeibeamten los und versuchte, ihn ins Gleisbett zu stoßen – womöglich vor eine einfahrende S-Bahn. „Die Situation war nicht nur ein Handgemenge, sondern tatsächlich ein heftiger Kampf.“ Der Mann konnte dem Beamten die Dienstwaffe entreißen. Er feuerte, die Beamtin feuerte – hier ist der genaue Ablauf nach wie vor unklar. (dpa)

