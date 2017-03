S-Bahn-Schubser wieder frei

Lange blieben sie nicht in den Händen der Justiz: Der Marokkaner und der Lybier, die am Freitagmorgen einen 40-Jährigen auf die Gleise am S-Bahn-Haltepunkt Zschachwitz geschubst haben, wurden von der Staatsanwaltschaft wieder laufen gelassen. Gegen die 23- und 27-jährigen Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Weil der 40-jährige Deutsche ihnen kein Feuer gegeben hat, war es laut Polizei Freitagfrüh zu einer Rangelei in Zschachwitz gekommen. Der Mann stürzte mit seinem Fahrrad auf die Gleise. Als er wieder hoch wollte, traten die beiden Angreifer nach ihm. Der Fahrer eines einfahrenden Zugs konnte gerade noch bremsen, sonst hätte er den Mann wohl überrollt. (SZ)

