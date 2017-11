S-Bahn-Schubser: Urteil nächste Woche Vier Plädoyers an drei Tagen – die Opfer-Anwältin Gesa Israel spart in ihrem Plädoyer nicht an Kritik an beiden Angeklagten.

Ein Mann wurde am 17. März am Haltepunkt Zschachwitz zweimal auf die Gleise gestoßen. Foto: / / © Sven Ellger

Der Staatsanwalt hat schon, die Nebenklage-Anwältin war nun am Dienstag an der Reihe und die beiden Verteidiger sind nächsten Montag dran – im Prozess gegen die sogenannten S-Bahn-Schubser verteilen sich die Plädoyers auf drei Sitzungstage. Am Donnerstag, 7. Dezember, schließlich will das Gericht das Urteil verkünden. Der ungewöhnliche Sitzungsmarathon zeigt die Belastung der Schwurgerichtskammer des Dresdner Landgerichts. Der Prozess läuft schon seit Mitte Oktober, am Dienstag fand der sechste Verhandlungstag statt.

Oberstaatsanwalt Christian Avenarius hatte Freiheitsstrafen von sechs beziehungsweise fünf Jahren wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung für die beiden Asylbewerber – Chakir A. (24, Marokko) und Radouan K. (27, Libyen) – gefordert. In bemerkenswerter Klarheit hat sich nun Rechtsanwältin Gesa Israel mit den beiden Angeklagten auseinandergesetzt. Sie vertritt den Nebenkläger René J., das Opfer der beiden Männer. Sie sollen den Mann am 17. März dieses Jahres am Haltepunkt Zschachwitz bei einer Auseinandersetzung zweimal auf die Gleise gestoßen haben. Als nun gegen 4.50 hr eine S-Bahn herannahte, sollen sie verhindert haben, dass der 41-Jährige zurück auf den Bahnsteig klettern konnte.

„Ein besseres Leben?“

Anwältin Israel sparte nicht an Kritik am Auftreten der beiden Männer in diesem Prozess. Die Körpersprache und der Gesichtsausdruck des älteren sollen offenbar zeigen, als ginge ihn das alles gar nichts an, sagte sie. Dabei habe der 27-Jährige ihren Mandanten zuerst auf die Gleise gestoßen und so den Streit erst richtig angefeuert. Der 24-Jährige hatte behauptet, er sei an jenem Tag deprimiert gewesen, weil sein Onkel gestorben sei. Die Videobilder aus den S-Bahnen zeigten jedoch einen sehr fröhlichen Mann. In der Untersuchungshaft habe A. „rührselige Briefe“ geschrieben und behauptet, „ich habe gelernt, mir meiner Handlungen bewusst zu werden“. Das sei nicht zu erkennen. Ihm ginge es nur darum, eine milde Strafe zu bekommen.

Ein „besseres Leben“, wie es A. in seinem Brief für sich gefordert habe, das habe auch René J. gehabt – ehe der den Angeklagten begegnet sei, so Gesa Israel. Nun sei ihr Mandant bis auf Weiteres arbeitsunfähig – aufgrund seiner psychiatrischen Erkrankung und einer langwierigen Schulterverletzung als Folgen der Tat. Auch die finanziellen Folgen seien massiv. 500 Euro fehlten der Familie Monat für Monat wegen seiner Erkrankung. Die Familie sei daher aus wirtschaftlichen Gründen ins Dresdner Umland gezogen. Was das Strafmaß angeht, folgte die Anwältin dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft.

zur Startseite