S-Bahn-Randalierer sind ermittelt Vor knapp zwei Wochen verwüsteten bislang Unbekannte mehrere Waggons. Jetzt haben Bundespolizisten die Männer überführt.

Blick in den zerstörten Zug © Bundespolizei

Dresden. Keine fünf Minuten benötigten zwei junge Männer, um am 15. Februar drei S-Bahn-Waggons zu verwüsten. Bei dem Gewaltexzess wurde an jenem Donnerstag ein Fahrgast durch umherfliegende Glassplitter verletzt, andere Passagiere mussten Beleidigungen und Belästigungen über sich ergehen lassen. Auch nach ihrer Zugfahrt von Dobritz nach Strehlen randalierten die beiden Täter munter weiter, etwa in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe.



Die Bundespolizei, die unter anderem für Bahnhöfe und Züge zuständig ist, machte den Vorfall öffentlich und suchte dabei auch nach Zeugen. Nachdem mehrere lokale Medien, darunter auch sz-online.de, den Zeugenaufruf verbreiteten, meldeten sich zahlreiche Hinweisgeber bei den Bundesbeamten. Die Ermittler konnten jetzt beide Randalierer identifizieren. Es handelt Angaben vom Mittwoch zufolge um zwei Deutsche.

Die 23 bzw. 24 Jahre alten Dresdner müssen sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten. (mja)

