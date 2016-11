S-Bahn im 15-Minuten-Takt ist jetzt beschlossen Ab 3. April geht es im Berufsverkehr zwischen Dresden, Radebeul und Meißen zügiger voran.

Die Verbandsmanager des Zweckverbandes des Verkehrsverbundes Oberelbe haben am Mittwoch ihre Jahresendtagung in Weinböhla abgehalten. Der wichtigste Punkt für die Elblandbewohner von Radebeul über Coswig bis Meißen: Der neue S-Bahntakt vom Hauptbahnhof der Landeshauptstadt bis nach Meißen-Triebischtal aller 15 Minuten ist jetzt beschlossene Sache. Wie VVO-Sprecher Christian Schlemper gestern sagte, wird der neue Takt am 3. April 2017 gestartet. Zwar fährt die S1 nicht den ganzen Tag öfter, aber in den Hauptverkehrszeiten.

Konkret heißt das, dass wochentags zwischen 5.30 und 8.30 Uhr die S-Bahnen alle Viertelstunde rollen. Ebenso in der Feierabendzeit zwischen 15 und 18 Uhr. In der übrigen Fahrzeit gilt weiter der bisherige Abstand von zumeist einer halben Stunde.

Für den neuen schnelleren S-Bahntakt müssen über das gesamte Jahr künftig 4,2 Millionen Euro aufgebracht werden, so der VVO-Sprecher.

Mit der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft (SDG), welche die Weißeritztalbahn, die Bahn nach Oberwiesenthal und die Lößnitzgrundbahn zwischen Radebeul, Moritzburg und Radeburg betreibt, wurde der Verkehrsvertrag geändert. Schlemper: „Das betrifft vor allem die Weißeritztalbahn. Das Angebot der Lößnitzgrundbahn bleibt, so wie es ist, bestehen.“

Außerdem haben die Verbandsmanager beschlossen, dass ab dem 1. August 2017 einzelne Fahrkartenpreise um durchschnittlich 1,9 Prozent angehoben werden sollen. Der Einzelfahrschein und die Tageskarte würden dabei im Preis gleich bleiben. Veränderungen gibt es vor allem bei den Wochenkarten und den Monatskarten sowie den Abo-Monatskarten. So wird beispielsweise die Abo-Monatskarte für die Preisstufe A 1 um 1,20 Euro erhöht und kostet dann 50,90 Euro.

